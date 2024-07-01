Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади
Воробьёв допустил передачу части сгоревшего "Крокуса" под выставочные площади
После восстановления здания часть сгоревшего концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске могут передать под выставочные площади. О такой вероятности в беседе с РИА "Новости" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Там будет, скорее всего, выставочная площадь", — заявил Воробьёв, говоря о восстановлении здания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что концертного зала в "Крокусе" больше не будет. Сообщалось, что периметр сгоревшего "Крокус сити холла" могут восстановить, а на месте концертного зала — построить памятный сквер.
Life.ru