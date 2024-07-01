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1 июля, 02:56

Часть сгоревшего "Крокуса" могут передать под выставочные площади

Воробьёв допустил передачу части сгоревшего "Крокуса" под выставочные площади

После восстановления здания часть сгоревшего концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске могут передать под выставочные площади. О такой вероятности в беседе с РИА "Новости" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Там будет, скорее всего, выставочная площадь", — заявил Воробьёв, говоря о восстановлении здания.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что концертного зала в "Крокусе" больше не будет. Сообщалось, что периметр сгоревшего "Крокус сити холла" могут восстановить, а на месте концертного зала — построить памятный сквер.

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Life.ru

Оксана Попова
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