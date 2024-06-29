Воробьёв заявил, что на месте "Крокуса" не станут строить новый концертный зал
На месте сгоревшего из-за теракта "Крокус сити холла" не будут строить новый концертный зал, сообщил РИА "Новости" губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Концертного зала там больше не будет", — подтвердил глава региона.
Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. О причастности Украины к теракту в "Крокусе" говорили и постпред России при ООН Василий Небензя, и Сергей Шойгу, и даже президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Life.ru