Периметр сгоревшего "Крокус сити холла" могут восстановить
Crocus Group: Периметр сгоревшего "Крокуса" необходимо восстановить
Уничтоженный пожаром концертный зал "Крокус сити холл". Обложка © Telegram / МЧС России
Компания Crocus Group сообщила о необходимости восстановить периметр уничтоженного огнём концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Это позволит обезопасить посетителей и сотрудников соседних объектов, рассказал девелопер РИА "Новости".
Пресс-служба компании уточнила, что общая площадь комплекса в Красногорске достигает 400 тысяч квадратных метров. Из них лишь 10 тысяч "квадратов", или 2,5%, приходится на периметр и прогоревшую кровлю "Крокуса".
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что концертного зала в "Крокусе" больше не будет. Рассматривается вариант возведения на месте здания сквера в память о трагедии 22 марта, когда группа боевиков расстреляла в комплексе 144 посетителя концерта рок-группы "Пикник".