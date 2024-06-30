Периметр сгоревшего "Крокус сити холла" могут восстановить

Компания Crocus Group сообщила о необходимости восстановить периметр уничтоженного огнём концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Это позволит обезопасить посетителей и сотрудников соседних объектов, рассказал девелопер РИА "Новости".

Пресс-служба компании уточнила, что общая площадь комплекса в Красногорске достигает 400 тысяч квадратных метров. Из них лишь 10 тысяч "квадратов", или 2,5%, приходится на периметр и прогоревшую кровлю "Крокуса".