Крепкий союз: какие числа августа будут самыми удачными для заключения брака

Решение сыграть свадьбу является одним из самых важных в жизни людей. Помимо выбора правильного человека нужно найти и правильную дату торжества, ведь всегда хочется, чтобы брак был один на всю жизнь. В каждом месяце есть определённые числа, которые являются наиболее благоприятными для создания семьи. Life.ru решил приоткрыть завесу тайны и рассказал, какие дни августа 2024 года будут самыми лучшими для вступления в брак.

Как выбрать правильную дату для свадьбы? Нумеролог рекомендует жениться в эти числа августа 2024 года. Фото © Freepik

Эксперт в области нумерологии Кристина Щербань поделилась своими расчётами и рассказала, какие даты в августе 2024 года идеально подойдут для празднования свадьбы: "1, 10, 15 и 19 августа стоит сыграть свадьбу тем, кто точно не собирается вести тихий и скрытный образ жизни. Брак будет очень прочным, но в то же время наполнен множеством событий и эмоций. С финансами в этой семье проблем не будет точно, если супруги будут на одной волне".

Для более детального и правильного расчёта нумерологам, конечно же, требуется знать дни рождения жениха и невесты. Именно с помощью этих чисел можно вывести формулу правильной даты для свадьбы. Тем не менее некоторые даты, как те, о которых рассказала эксперт, будут удачными практически для всех пар.

Также эксперт отметила, что эмоциональным парам лучше не выбирать 6 и 24 августа, эти даты хорошо подойдут тем, кто любит спокойный и размеренный образ жизни.

Идеальные даты для свадьбы в августе 2024 года: спокойным парам лучше назначить торжество на 6 и 24 августа. Фото © Freepik

В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нумеролог пояснила: "Лучшим же днём, который подойдёт абсолютно всем, является 4 августа — в этот день будут строиться самые верные браки, наполненные взаимоуважением и принятием".