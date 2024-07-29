Крепкий союз: какие числа августа будут самыми удачными для заключения брака
Цифры играют важную роль в жизни людей. Каждое число несёт особое значение. К выбору даты свадьбы тоже стоит подходить ответственно, чтобы Вселенная помогла создать крепкую семью. Нумерологи уже назвали удачные дни для бракосочетания в августе 2024 года.
Решение сыграть свадьбу является одним из самых важных в жизни людей. Помимо выбора правильного человека нужно найти и правильную дату торжества, ведь всегда хочется, чтобы брак был один на всю жизнь. В каждом месяце есть определённые числа, которые являются наиболее благоприятными для создания семьи. Life.ru решил приоткрыть завесу тайны и рассказал, какие дни августа 2024 года будут самыми лучшими для вступления в брак.
Как выбрать правильную дату для свадьбы? Нумеролог рекомендует жениться в эти числа августа 2024 года. Фото © Freepik
Эксперт в области нумерологии Кристина Щербань поделилась своими расчётами и рассказала, какие даты в августе 2024 года идеально подойдут для празднования свадьбы: "1, 10, 15 и 19 августа стоит сыграть свадьбу тем, кто точно не собирается вести тихий и скрытный образ жизни. Брак будет очень прочным, но в то же время наполнен множеством событий и эмоций. С финансами в этой семье проблем не будет точно, если супруги будут на одной волне".
Для более детального и правильного расчёта нумерологам, конечно же, требуется знать дни рождения жениха и невесты. Именно с помощью этих чисел можно вывести формулу правильной даты для свадьбы. Тем не менее некоторые даты, как те, о которых рассказала эксперт, будут удачными практически для всех пар.
Также эксперт отметила, что эмоциональным парам лучше не выбирать 6 и 24 августа, эти даты хорошо подойдут тем, кто любит спокойный и размеренный образ жизни.
Идеальные даты для свадьбы в августе 2024 года: спокойным парам лучше назначить торжество на 6 и 24 августа. Фото © Freepik
В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нумеролог пояснила: "Лучшим же днём, который подойдёт абсолютно всем, является 4 августа — в этот день будут строиться самые верные браки, наполненные взаимоуважением и принятием".
На самом деле в жизни есть множество факторов, которые влияют на судьбу человека, особенно на его личную жизнь. Иногда можно выбрать неправильную дату свадьбы, иногда не сходятся знаки зодиака, но главное — это любовь. Именно она помогает преодолевать все трудности, несмотря ни на что. Так что прежде чем связывать себя узами брака, нужно задать лишь один вопрос: "Любишь?"
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