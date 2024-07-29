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29 июля, 05:00

Крепкий союз: какие числа августа будут самыми удачными для заключения брака

Цифры играют важную роль в жизни людей. Каждое число несёт особое значение. К выбору даты свадьбы тоже стоит подходить ответственно, чтобы Вселенная помогла создать крепкую семью. Нумерологи уже назвали удачные дни для бракосочетания в августе 2024 года.

Решение сыграть свадьбу является одним из самых важных в жизни людей. Помимо выбора правильного человека нужно найти и правильную дату торжества, ведь всегда хочется, чтобы брак был один на всю жизнь. В каждом месяце есть определённые числа, которые являются наиболее благоприятными для создания семьи. Life.ru решил приоткрыть завесу тайны и рассказал, какие дни августа 2024 года будут самыми лучшими для вступления в брак.

Как выбрать правильную дату для свадьбы? Нумеролог рекомендует жениться в эти числа августа 2024 года. Фото © Freepik

Как выбрать правильную дату для свадьбы? Нумеролог рекомендует жениться в эти числа августа 2024 года. Фото © Freepik

Эксперт в области нумерологии Кристина Щербань поделилась своими расчётами и рассказала, какие даты в августе 2024 года идеально подойдут для празднования свадьбы: "1, 10, 15 и 19 августа стоит сыграть свадьбу тем, кто точно не собирается вести тихий и скрытный образ жизни. Брак будет очень прочным, но в то же время наполнен множеством событий и эмоций. С финансами в этой семье проблем не будет точно, если супруги будут на одной волне".

Для более детального и правильного расчёта нумерологам, конечно же, требуется знать дни рождения жениха и невесты. Именно с помощью этих чисел можно вывести формулу правильной даты для свадьбы. Тем не менее некоторые даты, как те, о которых рассказала эксперт, будут удачными практически для всех пар.

Совместимость по нумерологии: пары, у кого получается ЭТО число, обречены на вечную любовь
Совместимость по нумерологии: пары, у кого получается ЭТО число, обречены на вечную любовь

Также эксперт отметила, что эмоциональным парам лучше не выбирать 6 и 24 августа, эти даты хорошо подойдут тем, кто любит спокойный и размеренный образ жизни.

Идеальные даты для свадьбы в августе 2024 года: спокойным парам лучше назначить торжество на 6 и 24 августа. Фото © Freepik

Идеальные даты для свадьбы в августе 2024 года: спокойным парам лучше назначить торжество на 6 и 24 августа. Фото © Freepik

В разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" нумеролог пояснила: "Лучшим же днём, который подойдёт абсолютно всем, является 4 августа — в этот день будут строиться самые верные браки, наполненные взаимоуважением и принятием".

На самом деле в жизни есть множество факторов, которые влияют на судьбу человека, особенно на его личную жизнь. Иногда можно выбрать неправильную дату свадьбы, иногда не сходятся знаки зодиака, но главное — это любовь. Именно она помогает преодолевать все трудности, несмотря ни на что. Так что прежде чем связывать себя узами брака, нужно задать лишь один вопрос: "Любишь?"

Ранее Life.ru поделился цитатами великих философов всех времён, которые раскрыли всю правду о любви.

Девам — энергия, Овнам — сомнения: Рунический гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
Девам — энергия, Овнам — сомнения: Рунический гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132, © Freepik

Дана Третьякова
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