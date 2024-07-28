Как икона Спасителя защитила от украинского дрона, влетевшего в лобовое стекло грузовика Вражеские беспилотники непрерывно атакуют российских военных и мирных жителей. Но бывают случаи чудесного спасения, которые люди, не сомневаясь, связывают с верой и высшими силами. 27 июля, 21:11 Обложка © Telegram / "Повёрнутые на Z войне"

Второй день рождения

— Иисус, ты… Спасибо, Господи! — такая эйфория была у бойца, который управлял КамАЗом для перевозки военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Их отправили на выезд, шли порожняком, но по опасному участку. Военный КамАЗ — приметная и лакомая цель для ВСУ, которые с помощью БПЛА целенаправленно ищут и атакуют машины для перевозки раненых. Дрон-камикадзе влетел прямо в лобовое стекло грузовика, но от удара у смертоносного устройства отвалилась батарея, и взрывной механизм не сработал.

Водитель увернулся от снаряда, который влетел в салон, но не взорвался. Кадры из видео © YouTube / СБ ТВ

Такая птичка несёт мину размером с бутылку, и этого достаточно для того, чтобы уничтожить грузовой автомобиль полностью — вместе с теми, кто находится в водительской кабине и в кузове. Но только не в этот раз! Снаряд проник внутрь и оказался зажат так, что его детонирующая часть уткнулась в иконку Иисуса Христа, которую бойцы прикрепили перед стеклом.

Сильно верующих в отряде не было, но и вопросов по поводу святых образков на панели в авто уже давно никто не задавал. Люди просто верили про себя, не распространяясь о том, что внутри. Но здесь скрывать чувства было уже трудновато, так как оба бойца оказались на волоске от смерти.

— Вот это реально было страшно, — произносит родившийся в рубашке боец, который уже явно повидал многое и напугать которого сложно. Впрочем, через секунду он берёт в руку взрыватель и саму мину и просит напарника выбросить. Затем выдыхает и выдаёт то, что обычно иностранцев вынуждает делать вывод о том, что "эту нацию не победить": "Ну, ничего, дрон зато теперь у нас есть…"

Дорога жизни

Трое сотрудников военной полиции отпраздновали свой второй день рождения в зоне СВО. Фото © Telegram / "Повёрнутые на Z войне"

Другой похожий случай произошёл несколько месяцев назад возле Горловки. Судя по кадрам, снятым самими бойцами военной полиции, на этот раз их атаковал FPV-дрон чуть большего размера. На себе он нёс снаряд, который мог подбить даже танк. Но и тут в дело вмешалась судьба.

— Всем привет! Сегодня на "дороге смерти" возле Горловки мы поймали укроповскую птичку, — говорит автор видео, снятого сразу после инцидента. Точно так же, как и в первом случае, техника ВСУ застряла в лобовом стекле российского КамАЗа. Военные, которые были в грузовике в момент атаки, молились и благодарили Бога за спасение. Они также праздновали свой второй день рождения.

Ты не поверишь!

"Нивы" и уазики — самые распространённые автомобили в зоне СВО. Не мудрено. Чаще всего бойцам приходится ездить там, где дорог нет. Эти машины всегда в дефиците, и их очень "любят" операторы БПЛА… В марте украинский дрон с гранатомётным выстрелом атаковал "ниву", на которой передвигались российские военные. Если бы устройство сработало, то от внедорожника просто ничего не осталось бы — шансов выжить ни у кого не было. Они пытались от него увильнуть и стали молиться. Снаряд всё же настиг их, но почему-то не взорвался. Он так же, как и в предыдущих случаях, застрял в лобовом стекле. Это было настоящее чудо.

Военнослужащие решили не трогать застрявший снаряд и так доехали до базы. Фото © VK / Юрий Подоляка

Водитель "нивы" и его напарник решили оставить дрон в таком положении, опасаясь, что при извлечении он может сдетонировать. Так и доехали до расположения. Встречавшие подбитую машину сперва подумали, что это какой-то розыгрыш, но поверить всё же пришлось. Сапёры обезвредили снаряд, а квадрокоптер передали инженерам, которые сделали так, что теперь украинская птичка служит России.

Авторы Григорий Никонов