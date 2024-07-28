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Как икона Спасителя защитила от украинского дрона, влетевшего в лобовое стекло грузовика

Вражеские беспилотники непрерывно атакуют российских военных и мирных жителей. Но бывают случаи чудесного спасения, которые люди, не сомневаясь, связывают с верой и высшими силами.

27 июля, 21:11
Обложка © Telegram / "Повёрнутые на Z войне"

Обложка © Telegram / "Повёрнутые на Z войне"

Второй день рождения

— Иисус, ты… Спасибо, Господи! такая эйфория была у бойца, который управлял КамАЗом для перевозки военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Их отправили на выезд, шли порожняком, но по опасному участку. Военный КамАЗ — приметная и лакомая цель для ВСУ, которые с помощью БПЛА целенаправленно ищут и атакуют машины для перевозки раненых. Дрон-камикадзе влетел прямо в лобовое стекло грузовика, но от удара у смертоносного устройства отвалилась батарея, и взрывной механизм не сработал.

Водитель увернулся от снаряда, который влетел в салон, но не взорвался. Кадры из видео © YouTube / СБ ТВ

Водитель увернулся от снаряда, который влетел в салон, но не взорвался. Кадры из видео © YouTube / СБ ТВ

Такая птичка несёт мину размером с бутылку, и этого достаточно для того, чтобы уничтожить грузовой автомобиль полностью — вместе с теми, кто находится в водительской кабине и в кузове. Но только не в этот раз! Снаряд проник внутрь и оказался зажат так, что его детонирующая часть уткнулась в иконку Иисуса Христа, которую бойцы прикрепили перед стеклом.

Бойцы очнулись после обстрела "Града" на островке из травы посреди перепаханного осколками поля
Бойцы очнулись после обстрела "Града" на островке из травы посреди перепаханного осколками поля

Сильно верующих в отряде не было, но и вопросов по поводу святых образков на панели в авто уже давно никто не задавал. Люди просто верили про себя, не распространяясь о том, что внутри. Но здесь скрывать чувства было уже трудновато, так как оба бойца оказались на волоске от смерти.

— Вот это реально было страшно, произносит родившийся в рубашке боец, который уже явно повидал многое и напугать которого сложно. Впрочем, через секунду он берёт в руку взрыватель и саму мину и просит напарника выбросить. Затем выдыхает и выдаёт то, что обычно иностранцев вынуждает делать вывод о том, что "эту нацию не победить": "Ну, ничего, дрон зато теперь у нас есть…"

Дорога жизни

Трое сотрудников военной полиции отпраздновали свой второй день рождения в зоне СВО. Фото © Telegram / "Повёрнутые на Z войне"

Трое сотрудников военной полиции отпраздновали свой второй день рождения в зоне СВО. Фото © Telegram / "Повёрнутые на Z войне"

Другой похожий случай произошёл несколько месяцев назад возле Горловки. Судя по кадрам, снятым самими бойцами военной полиции, на этот раз их атаковал FPV-дрон чуть большего размера. На себе он нёс снаряд, который мог подбить даже танк. Но и тут в дело вмешалась судьба.

— Всем привет! Сегодня на "дороге смерти" возле Горловки мы поймали укроповскую птичку, говорит автор видео, снятого сразу после инцидента. Точно так же, как и в первом случае, техника ВСУ застряла в лобовом стекле российского КамАЗа. Военные, которые были в грузовике в момент атаки, молились и благодарили Бога за спасение. Они также праздновали свой второй день рождения.

Ты не поверишь!

"Нивы" и уазики — самые распространённые автомобили в зоне СВО. Не мудрено. Чаще всего бойцам приходится ездить там, где дорог нет. Эти машины всегда в дефиците, и их очень "любят" операторы БПЛА… В марте украинский дрон с гранатомётным выстрелом атаковал "ниву", на которой передвигались российские военные. Если бы устройство сработало, то от внедорожника просто ничего не осталось бы — шансов выжить ни у кого не было. Они пытались от него увильнуть и стали молиться. Снаряд всё же настиг их, но почему-то не взорвался. Он так же, как и в предыдущих случаях, застрял в лобовом стекле. Это было настоящее чудо.

Военнослужащие решили не трогать застрявший снаряд и так доехали до базы. Фото © VK / Юрий Подоляка

Военнослужащие решили не трогать застрявший снаряд и так доехали до базы. Фото © VK / Юрий Подоляка

Водитель "нивы" и его напарник решили оставить дрон в таком положении, опасаясь, что при извлечении он может сдетонировать. Так и доехали до расположения. Встречавшие подбитую машину сперва подумали, что это какой-то розыгрыш, но поверить всё же пришлось. Сапёры обезвредили снаряд, а квадрокоптер передали инженерам, которые сделали так, что теперь украинская птичка служит России.

Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен
Четырёхметровый ангел накрыл бойца, который выдернул чеку, чтобы не сдаваться в плен
Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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