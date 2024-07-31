Якубовичу — 79 лет, и вот 5 самых странных подарков, которые ему дарили на "Поле чудес" За годы ведения "Поля чудес" Леонид Якубович получал весьма неожиданные презенты от участников. Life.ru собрал пять самых странных и запоминающихся подарков, которые удивили не только ведущего, но и зрителей. 31 июля, 14:30 31 июля — день рождения у Леонида Якубовича, бессменного ведущего шоу "Поле чудес". Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максим Шеметов

Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович уже много лет радует зрителей своими неугасимыми обаянием и остроумием. Однако не только зрители удивляют его, но и сами участники шоу. За годы работы Якубовича на ТВ ведущий получал подарки, которые можно смело назвать уникальными и даже странными. Сегодня мы вспомним пять самых необычных презентов, оставивших ведущего и зрителей в лёгком недоумении.

1. 20 миллионов долларов "на карманные расходы"

Самые странные подарки Якубовичу на "Поле чудес". Кадры из видео © YouTube / Карина бесбашеные ролики

Пожалуй, один из самых шокирующих моментов в истории "Поля чудес" произошёл, когда африканские гости решили подарить каналу и Якубовичу "маленький подарок" — чемодан с 20 миллионами долларов. Конечно, это была только шутка, но на мгновение ведущий потерял дар речи. Да уж, такие "подарки" действительно могут выбить из колеи, даже если они являются лишь символом.

2. Гигантская бутылка самогона

Необычные подарки Леониду Якубовичу. Кадры из видео © YouTube / Ай люблю людей Live

Кто бы мог подумать, что самогон станет подарком на популярном телевизионном шоу? Один из участников решил привезти Якубовичу огромную бутыль самодельного алкоголя. Этот сюрприз вызвал настоящую бурю эмоций и был воспринят ведущим с улыбкой. Даже трудно представить, каково было доставлять этот "сувенир" на съёмочную площадку.

3. Амулет для "мужского здоровья" прямо в эфире

Самые запоминающиеся подарки ведущему "Поля чудес". Кадры из видео © YouTube / MAX&МАХ

Один из самых неожиданных эпизодов произошёл, когда в гости к шоумену пришла фармацевт. Прямо на глазах у всех она приготовила средство для улучшения мужской эректильной функции. Такой "амулет" явно вышел за рамки обычных подарков и вызвал много смеха и удивления в студии.

4. Целебные травы из Узбекистана

Что странного дарили Якубовичу на "Поле чудес". Кадры из видео © 1tv.ru

Этот подарок вызвал волну улыбок в студии. Участник принёс Якубовичу мешочек с "лекарственными травами" и сказал: "Хотите, не хотите — будете смеяться!" Видимо, участник так и не смог решиться объяснить, что именно за травы он подарил. Ну а мы можем только предполагать, что там было на самом деле.

5. Бобровую струю — в студию!

Топ-5 странных подарков на "Поле чудес". Кадры из видео © YouTube / Настя М

Когда на шоу "Поле чудес" принесли часть животного, студия буквально замерла. Участник заверил, что это совсем не то, о чем могли подумать присутствующие. В итоге непонятный сгусток явно животного происхождения оказался бобровой струёй. Да уж, действительно, подумать на ЭТО вряд ли бы кто-то смог. Конечно, такой неожиданный презент никого не оставил равнодушным.

Леонид Якубович уже давно привык к самым разным сюрпризам, но эти пять подарков поистине удивили и его, и зрителей. Реакция ведущего "Поля чудес" на интересные презенты всегда остаётся неизменно доброжелательной и юморной, что делает шоу таким любимым и непредсказуемым. Каждое из этих уникальных событий напоминает нам, что жизнь полна неожиданностей, особенно если вы работаете на телевидении!

Авторы Сергей Трофимов