День ВДВ, Ильин день, День рождения почтового ящика: Какие праздники и приметы 2 августа Сегодня, 2 августа 2023 года, по России "расплескается синева" — свой день отмечают бойцы и ветераны одного из самых боеспособных рода войск. Также на эту дату выпадает большой церковный праздник — Церковь чтит память пророка, который жил почти за тысячу лет до Христа. 1 августа, 21:01 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

День Воздушно-десантных войск России

Сегодня, 2 августа 2023 года, в России отмечается праздник "крылатой пехоты" — День Воздушно-десантных войск или кратко — День ВДВ. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 2 августа, дата не смещается;

Является официальным памятным днём в Вооружённых силах России;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

Приурочен к дате первого прыжка военных с парашютами под Воронежем;

У десантников появилась традиция в этот день купаться в фонтанах.

Впервые доставка авиацией десантных подразделений в СССР применялась ещё в 1927–1929 годах. Их перекидывали в Среднюю Азию для борьбы с басмачами. Однако днём рождения Воздушно-десантных войск России считается 2 августа 1930 года. В этот день под Воронежем проходили учения Московского военного округа, и там впервые с парашютами десантировалась боевая группа из 12 человек. Возглавлял её Леонид Минов — идейный вдохновитель, организатор парашютного десанта, а также первый советский военный парашютист.

Успех при отработке таких прыжков позволил уже в 1931 году сформировать в СССР первые десантные части. С 1932 года они вошли в состав Военно-воздушных сил. В сентябре 1941 года (по 1944-й) воздушно-десантные войска стали самостоятельным родом войск. В годы Великой Отечественной войны 296 десантников получили звание Героя Советского Союза. После ВОВ на протяжении более 20 лет (1954–1959 и 1961–1979) командующим ВДВ был Герой СССР Василий Маргелов. Именно в этот период десантники получили форму, ставшую символом войск, — голубые береты и тельняшки. В память о Маргелове в шутку Воздушно-десантные войска и сейчас называют "войсками дяди Васи".

Второго августа десантники в голубых беретах и тельняшках встречаются с сослуживцами в парках. Появилась традиция их купания в фонтанах. Также в День ВДВ в городах проходят автопробеги с символикой и флагами Воздушно-десантных войск. И, конечно, второго августа десантники вспоминают погибших товарищей, поэтому в этот день возлагают цветы к памятникам и мемориалам.

Ильин день

2 июля празднуется Ильин день. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Также 2 августа 2023 года в России отмечается церковный праздник — День Ильи-пророка или Ильин день. Рассказываем о нём: Празднуется Церковью 20 июля по юлианскому календарю, 2 августа по новому стилю;

Дата фиксированная, из года в год не меняется;

Один из крупнейших и особо почитаемых общерусских народных праздников;

С этим днём связано много верований, примет, запретов.

Ильин день — это церковный праздник, посвящённый пророку Илии, который упоминается ещё в Ветхом завете. Считается, что жил он примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве. Как ревностного поборника веры в единого Бога почитается также иудеями (Элийяху) и мусульманами (Ильяс). А ещё на образ Ильи-пророка в народе перешли языческие верования. В народном сознании и славянских традициях он властен над громами, молниями, дождями и урожаями и смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильёй Муромцем.

Согласно писанию, Илья совершал многочисленные чудеса. Так, однажды с неба сошёл огонь, когда при нём пытались убить праведника. А в другой раз он воскресил сына вдовы из Сарепты. Как гласит Библия, Илья был взят на небо ещё при жизни.

В последние годы набирает популярность традиция крестных ходов с иконой пророка Илии. Так как он считается покровителем ВДВ, в этих церемониях участвуют десантники. В храмах совершаются праздничные службы. Духовенство в этот день служит в облачениях красного цвета, поскольку красный считается цветом мучеников и пророков.

День Перуна

2 августа отмечается День Перуна. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Также в этот день, 2 августа, в России в древности был другой религиозный праздник — День Перуна. Он относится ещё к дохристианскому периоду. Этот день: Отмечается ежегодно 2 августа, дата не смещается;

Посвящён богу Перуну, одному из главных в пантеоне языческих божеств славян;

В христианский период некоторые свойства Перуна начали переносить на пророка Илью;

Праздник отмечался проведением разных обрядов.

Перун — этакий Зевс в славянской мифологии, бог-громовержец. В древнерусском языческом пантеоне он считался покровителем князя и дружины. Так, именно Перун возглавляет список богов пантеона князя Владимира в "Повести временных лет".

Согласно древней мифологии, Перун-громовержец обитал на небе, он считался антагонистом живущего на земле змеевидного Велеса. К встрече Дня Перуна начинали готовиться с Велесова дня, который был за восемь дней до него. Готовили обрядовый напиток и подношения богу. Одним из обязательных яств в Перунов день был творог. Также непременно на столе должно было быть мясо.

Поутру со всей деревни собирались мужчины, причём каждый должен был принести своё оружие. Волхвы разжигали большой ритуальный костёр, это сопровождалось песнопениями. Перуну возносили молитвы и приносили ему жертвы, после чего жрец произносил особые слова над собранным оружием, прося силы у бога. Также было принято устраивать обрядовый бой, который символизировал борьбу между Велесом и Перуном. После этого ритуала начинался настоящий пир для всех жителей деревни — веселье, игры, танцы, хороводы и гадания девушек. Идолы Перуна на Руси уничтожались после того, как князь Владимир её крестил. А образ Перуна, некоторые его качества были перенесены на христианского пророка Илью. Именно поэтому его тоже считают громовержцем.

День рождения почтового ящика

2 августа — День рождения почтового ящика. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 2 августа, в России и других странах отмечается такой праздник, как День рождения почтового ящика. Рассказываем об этом событии: Отмечается ежегодно 2 августа, дата не смещается;

День приурочен к дате установки этого устройства в Лондоне в 1858 году;

Символически празднуется в почтовых службах разных государств.

То, что когда-то не было даже почтовых ящиков, трудно представить в нашу эпоху электронной почты и мессенджеров. Тем не менее это так. Когда почта только появилась, ещё нельзя было написать письмо, оставить его в ближайшем ящике и ждать ответа. Нужно было нести послание в отделение, чтобы его там приняли и зарегистрировали. Ситуация изменилась, когда придумали международную систему знаков оплаты почтовых отправлений — нынешние марки.

Уличный почтовый ящик был запатентован в Нью-Йорке, и случилось это только 9 марта 1858 года. Однако на деле их история куда богаче. Так, в самом начале XVI века деревянные почтовые ящики появились во Флоренции. Называли их "тамбуры", они устанавливались у главных церковных общин. Однако роль у них была необычная для нас — туда можно было бросить анонимное письмо с кляузой на "врагов государства". Также в XVI веке у мыса Доброй Надежды экипажи британских судов установили каменные почтовые ящики, чтобы передавать письма через другие суда. В Российской империи же почтовые ящики впервые появились в Санкт-Петербурге и Москве в 1848 году. Первые были деревянными и массивными, но затем их заменили деревянными.

День оленя в Ненецком автономном округе

В Ненецком округе отпраздновали День оленя. Видео © YouTube / ГТРК "Поморье"

Сегодня, 2 августа, в России отмечается такой праздник, как День оленя. Он известен уже почти 90 лет: Отмечается ежегодно 2 августа, дата не смещается;

Впервые праздновался в 1932 году;

Является профессиональным праздником оленеводов;

Приурочен к окончанию летнего выпаса и переводу стад на зимние пастбища;

В 2007 году праздник утверждён законом НАО;

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

День оленя в России отмечают в Ненецком автономном округе. Он посвящён священному для коренных жителей тундры животному. Олень обеспечивал ненцев практически всем: питанием, материалом для одежды, транспортом, жильём. Второе название праздника — День оленевода. Почти за век празднования установились его традиции. Обязательная часть — торжественное собрание с подведением итогов работы отрасли за год. Самыми же захватывающими бывают соревнования по национальным видам спорта и национальные игры — борьба, прыжки через нарты, гонки на оленьих упряжках и так далее.

Именинники 2 августа

2 августа именины у российского актёра Константина Крюкова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 2 августа 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Александр;

Алексий;

Георгий;

Илия (Илья);

Иоанн (Иван);

Константин;

Николай;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 2 августа

В Ильин день, который отмечается 2 августа, было много примет и запретов. Так, в народе считали, что в этот день нельзя купаться: боялись, что нечисть утащит на дно или наградит болезнями. Нельзя было и работать — люди верили, что Илья за это покарает бедами. Также не рекомендовалось пьянствовать и кичиться богатством. А вот что следовало делать — молиться. Ильин день считался благоприятным для молитв о замужестве и избавлении от засухи. А ещё это был день окончания лета: "На Илью до обеда — лето, после обеда — осень", "До Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекою прощается".

Погодные приметы на Ильин день

Молния на Ильин день бьёт в проклятое место;

Пчёлы в ульях сильно жужжат — к хорошему урожаю;

Сильный ветер во время дождя — к хорошей погоде;

Дождь на Ильин день — к обильному урожаю пшена.

Авторы Вадим Андреев