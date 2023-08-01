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1 августа, 12:00

Матвиенко поблагодарила Путина за создание фонда поддержки бойцов СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президента РФ Владимира Путина за создание в стране фонда "Защитники Отечества", где оказывается помощь участникам спецоперации и членам их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам встречи политиков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © kremlin.ru

"Очень своевременным и правильным решением была ваша инициатива по созданию Общероссийского фонда поддержки участников СВО и их семей и филиалов [фонда] в субъектах федерации", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что принято около 60 законов о поддержке бойцов СВО. При этом помощь оказывается как на федеральном, так и на региональном уровнях. Спикер отметила, что теперь стало гораздо меньше жалоб от военнослужащих и их семей, а все возникающие вопросы решаются максимально оперативно.

Состоялось первое заседание экспертного совета фонда "Защитники Отечества"

Состоялось первое заседание экспертного совета фонда "Защитники Отечества"

Ранее сообщалось, что председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, Герой России, член наблюдательного совета организации Алексей Романов и вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети участников специальной военной операции (СВО).

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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