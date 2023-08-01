Матвиенко поблагодарила Путина за создание фонда поддержки бойцов СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президента РФ Владимира Путина за создание в стране фонда "Защитники Отечества", где оказывается помощь участникам спецоперации и членам их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам встречи политиков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © kremlin.ru

"Очень своевременным и правильным решением была ваша инициатива по созданию Общероссийского фонда поддержки участников СВО и их семей и филиалов [фонда] в субъектах федерации", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что принято около 60 законов о поддержке бойцов СВО. При этом помощь оказывается как на федеральном, так и на региональном уровнях. Спикер отметила, что теперь стало гораздо меньше жалоб от военнослужащих и их семей, а все возникающие вопросы решаются максимально оперативно.