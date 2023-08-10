СМИ узнали, сколько денег Байден хочет ещё попросить для Киева

Президент США Джо Байден планирует сегодня, 10 августа, запросить у Конгресса США ещё $13 млрд на экстренную помощь Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, также Байден намерен попросить $12 млрд для самих Штатов — на устранение последствий стихийных бедствий.