СМИ узнали, сколько денег Байден хочет ещё попросить для Киева
AP: Байден 10 августа запросит у Конгресса $13 млрд для Украины
Президент США Джо Байден планирует сегодня, 10 августа, запросить у Конгресса США ещё $13 млрд на экстренную помощь Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свой источник.
По данным агентства, также Байден намерен попросить $12 млрд для самих Штатов — на устранение последствий стихийных бедствий.
А ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что общий объём помощи Запада Украине превысил 160 миллиардов долларов. По его словам, количество переданных Киеву танков исчисляется сотнями, а бронемашин — тысячами.
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