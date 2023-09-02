10 пушистых наглецов, которые спят исключительно как короли — на хозяйских кроватях

"Мой кот лежит в кровати, словно человек", — glowgamin.

Фото © Reddit / glowgamin

"Я никогда не пущу собаку к себе в машину или на кровать", — когда-то говорил мой папа", — queen_Maz.

Фото © Reddit / queen_Maz

"Занял моё место в кровати, ещё смотрит на меня как на неудачника", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Я сейчас гощу у родственников в другом штате, и вот какую фотографию мне прислал муж. Что-то подсказывает мне, что Китти Логгинс привыкает к мысли, что в постели только один человек… Просто посмотрите на эти маленькие лапки!", — Used-Perspective1965.

Фото © Reddit / Used-Perspective1965

"Пришлось оставить собаку с родителями, пока путешествовала. Мама прислала эту фотку. Позже в тот же день она рассказала, что папа проспал, потому что думал, что моя мама всё еще лежит в постели", — Oobutwo.

Фото © Reddit / Oobutwo

"Ей нельзя забираться на мою кровать, но вот что я сегодня увидела, когда зашла в спальню", — Criminologist01.

Фото © Reddit / Criminologist01

"Мой кот Джерри любит валяться по утрам под одеялом на кровати. Но сегодня он застрял", — Defeaterr.

Фото © Reddit / Defeaterr

"Только посмотрите, сколько места родители выделили любимому псу на кровати...", — accioreddit.

Фото © Reddit / accioreddit

"Зашла в свой номер отеля в Турции, и вот кто был у меня на кровати", — amirkerimov1.

Фото © Reddit / amirkerimov1

"Итак, мы, наконец, позволили щенку спать вместе с нами. Кажется, мне на свою половину кровати можно больше не рассчитывать", — The-Respawner.