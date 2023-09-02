10 пушистых наглецов, которые спят исключительно как короли — на хозяйских кроватях
Вы когда-нибудь задумывались, как предпочитают отдыхать питомцы? В этой подборке мы покажем вам 10 котиков, которые спят исключительно в королевском стиле — на кроватях своих хозяев. А где ещё? Не на лежаках же!
"Мой кот лежит в кровати, словно человек", — glowgamin.
Фото © Reddit / glowgamin
"Я никогда не пущу собаку к себе в машину или на кровать", — когда-то говорил мой папа", — queen_Maz.
Фото © Reddit / queen_Maz
"Занял моё место в кровати, ещё смотрит на меня как на неудачника", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Я сейчас гощу у родственников в другом штате, и вот какую фотографию мне прислал муж. Что-то подсказывает мне, что Китти Логгинс привыкает к мысли, что в постели только один человек… Просто посмотрите на эти маленькие лапки!", — Used-Perspective1965.
Фото © Reddit / Used-Perspective1965
"Пришлось оставить собаку с родителями, пока путешествовала. Мама прислала эту фотку. Позже в тот же день она рассказала, что папа проспал, потому что думал, что моя мама всё еще лежит в постели", — Oobutwo.
Фото © Reddit / Oobutwo
"Ей нельзя забираться на мою кровать, но вот что я сегодня увидела, когда зашла в спальню", — Criminologist01.
Фото © Reddit / Criminologist01
"Мой кот Джерри любит валяться по утрам под одеялом на кровати. Но сегодня он застрял", — Defeaterr.
Фото © Reddit / Defeaterr
"Только посмотрите, сколько места родители выделили любимому псу на кровати...", — accioreddit.
Фото © Reddit / accioreddit
"Зашла в свой номер отеля в Турции, и вот кто был у меня на кровати", — amirkerimov1.
Фото © Reddit / amirkerimov1
"Итак, мы, наконец, позволили щенку спать вместе с нами. Кажется, мне на свою половину кровати можно больше не рассчитывать", — The-Respawner.
Фото © Reddit / The-Respawner
Животные/ домашние питомцы
Reddit / amirkerimov1 / Used-Perspective1965