Мэрия Волгограда опровергла отсутствие учителя у не знающих русский язык детей

Волгоградские власти прокомментировали ситуацию в школе, где учительница отказалась от учеников, не говорящих по-русски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ № 33 не соответствует действительности", — заявили в администрации.

Там уточнили, что педагогический состав сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса в полной мере для всех классов. 1 сентября у школьников прошли торжественные линейки и первые в этом году учебные занятия. Однако о том, кто именно из педагогов теперь проводит уроки для детей, говорить в мэрии не стали.

Прокуратура Волгоградской области уже проводит проверку по данному факту. По её итогам при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка сведений ряда СМИ о том, что в одном из образовательных учреждений посёлка Аэропорт города Волгограда отсутствует педагог в классе с учениками, не в полном объёме владеющими русским языком", — говорится в сообщении.