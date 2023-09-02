Мэрия Волгограда опровергла отсутствие учителя у не знающих русский язык детей
Волгоградские власти прокомментировали ситуацию в школе, где учительница отказалась от учеников, не говорящих по-русски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
"Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ № 33 не соответствует действительности", — заявили в администрации.
Там уточнили, что педагогический состав сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса в полной мере для всех классов. 1 сентября у школьников прошли торжественные линейки и первые в этом году учебные занятия. Однако о том, кто именно из педагогов теперь проводит уроки для детей, говорить в мэрии не стали.
Прокуратура Волгоградской области уже проводит проверку по данному факту. По её итогам при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка сведений ряда СМИ о том, что в одном из образовательных учреждений посёлка Аэропорт города Волгограда отсутствует педагог в классе с учениками, не в полном объёме владеющими русским языком", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что в Волгограде педагог отказалась от класса, в котором практически ни один ученик не знал русского языка. В прошлом году он был создан специально, чтобы объединить 14 детей из стран СНГ. Как признавалась сама педагог, ребята трудолюбивые, однако им приходилось всё объяснять по несколько раз.
Shutterstock