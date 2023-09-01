4 самых дурацких и удивительных запрета в школах по всему миру

Каждая мама так или иначе недовольна запретами классного руководителя, директора и школьными правилами о форме для детей или количеством денежных взносов в фонд учебного заведения. Но всё это может показаться цветочками по сравнению с тем, какие абсурдные запреты и правила бывают в разных школах по всему миру.

1. Запрет на цветное нижнее бельё в школах Южной Кореи

Начнём с Южной Кореи — страны с непонятной для нас культурой. Мы — люди простые: чёрный пиджак, брюки или юбка. Но в этом уголке света чёрный в школах запрещён, по крайней мере, в отношении определённых элементов одежды точно. В уставах о форме чётко прописаны фасон и цвет… нижнего белья! Лифчик и трусы обязательно должны быть белыми, не иметь никаких "украшений" в виде кружева, только сделанные из простой ткани. Но самое ужасное, что до сих пор "наличие школьной формы" у учениц проверяют мужчины-учителя. Данное правило давно пытаются отменить, но пока безуспешно… ох уж эти "традиции".

2. Запрет на кудрявость в Японии

Один из самых абсурдных запретов в школах существует в Японии. Там около половины учебных заведений требуют, чтобы девочки ходили с прямыми чёрными волосами. Фото © Shutterstock

Около половины учебных заведений в Японии требуют, чтобы девочки ходили с прямыми чёрными волосами. Если волосы не соответствуют стандартам, то ученице придётся доказать, что она их не окрашивала и не завивала. Для этого надо показать "сертификат о натуральных волосах", подписанный родителями, и детские фотографии.

3. Запрет на кетчуп в столовых Франции

Французская кухня известна по всему миру. Однако здесь решили, что в местных начальных школах нужно запретить кетчуп. Единственное исключение, когда ученики могут есть этот соус в учебных заведениях, если на обед подают картофель фри. Французы считают, что школьники злоупотребляют вредными соусами, и стараются ограничить детей от кетчупа хотя бы в школах.

4. Запрет на красные чернила и лучших друзей в Великобритании

Странный запрет существует и в школах Великобритании. Там учителям нельзя пользоваться красными чернилами, а детям заводить лучших друзей. Фото © Shutterstock

В некоторых школах Великобритании учителям запретили использовать красные чернила, чтобы выделять ошибки учеников. По словам администрации школ, этот цвет считается агрессивным и негативным и может плохо влиять на психику и самооценку ребёнка. Поэтому теперь учителя используют нейтральные цвета, такие как чёрный, тёмно-синий и фиолетовый.