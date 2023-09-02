Педагог из Волгограда отказалась от класса, где ученики не знали русский язык

В Волгограде учительница отказалась от руководства начальным классом, который был создан годом ранее для объединения не говорящих по-русски детей из стран СНГ. Об этом сообщает местный портал V1.ru.

Ирина Плотникова — учитель информатики в школе № 33, но также имеет квалификацию учителя начальных классов. В классе всего 14 учеников, их объединили, чтобы помочь с освоением русского языка, хотя сами родители уже выражали опасения, что это скажется на социализации.

Сотрудник школы рассказал порталу, что в этом году Плотникова отказалась от класса. До этого она говорила, что дети трудолюбивые, но темы приходится объяснять несколько раз, учащиеся с трудом понимают и часто путаются. В руководстве учреждения от комментариев отказались.

"Все комментарии через Департамент образования. Я никаких комментариев не даю", — ответила на запрос директор Татьяна Озерова.