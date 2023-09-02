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Регион
Опубликовано 2 сентября 2023, 11:26

В Санкт-Петербурге в День знаний открылись 24 школы и 36 детских садов

В Северной столице в День знаний открылись 24 школы и 36 детских садов, сообщил со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова телеканал "Санкт-Петербург".

Новые школы смогут принять более 20 тысяч детей. Все они построены и оборудованы по современным стандартам и помогут развитию учащихся. Среди таких образовательных учреждений — новый корпус школы № 199 Приморского района и второй корпус школы № 478 в Новой Охте.

В своём поздравлении с праздником губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию рекордное количество образовательных объектов. Все они строятся с бассейнами, спортплощадками, а также оснащаются самым современным оборудованием и лабораториями для профессиональной подготовки учащихся.

Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году
Назад в школу: Как пройдёт День знаний в 2023 году

Напомним, вчера, 1 сентября, в России отмечался День знаний. Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых школ в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Московской и Ростовской областях, а также Нижегородской области.

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ТАСС / Александр Рюмин

Матвей Константинов
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