В Санкт-Петербурге в День знаний открылись 24 школы и 36 детских садов

В Северной столице в День знаний открылись 24 школы и 36 детских садов, сообщил со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова телеканал "Санкт-Петербург".

Новые школы смогут принять более 20 тысяч детей. Все они построены и оборудованы по современным стандартам и помогут развитию учащихся. Среди таких образовательных учреждений — новый корпус школы № 199 Приморского района и второй корпус школы № 478 в Новой Охте.

В своём поздравлении с праздником губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в 2023 году будет введено в эксплуатацию рекордное количество образовательных объектов. Все они строятся с бассейнами, спортплощадками, а также оснащаются самым современным оборудованием и лабораториями для профессиональной подготовки учащихся.