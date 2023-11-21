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21 ноября, 07:30

Названы сигналы организма, из-за которых мы уходим в неконтролируемую "зажировку" зимой

Диетолог Гридина: Сладкое провоцирует у организма эйфорию, но она краткосрочна

<p>Сладкое и жирное провоцируют у организма эйфорию, но она краткосрочна. Обложка © Unsplash</p>

Сладкое и жирное провоцируют у организма эйфорию, но она краткосрочна. Обложка © Unsplash

Проблема набора лишних килограммов в осенне-зимний период актуальна для многих. Каковы её причины и какие сигналы таким образом нам подаёт организм, Лайфу рассказала диетолог Наталия Гридина.

"Во-первых, влияет на эмоциональный фон. Ухудшается настроение, повышается уровень тревоги у людей, которые к ней склонны. Также на настроение влияет снижение витамина D в организме. Из-за этого возникает желание заедать эти негативные эмоции, причём выбор падает на более калорийную пищу, жирные и сладкие блюда", — говорит диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

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Однако здесь есть подвох: углеводистая сладкая пища провоцирует увеличение гормона радости, из-за чего приходит эйфория, но она краткосрочна.

Также из-за снижения уровня активности в осенне-зимний период далеко не всегда удаётся израсходовать энергию, полученную из еды, от этого и происходит набор веса. Оказывает на это влияние также и рост инсулинорезистентности, которая приводит к большей тяге к сладкому.

О чём может сигнализировать желание съесть порцию сладкого или жирного?

  • Во-первых, вам нужно расслабиться. Организм пребывает в стрессе, он хочет поддержки в виде простых углеводов из пищи.
  • Во-вторых, всё же стоит уделить внимание физической активности. Получасовой домашней разминки достаточно. Кроме того, в процессе даже обычной прогулки вырабатываются эндорфины, из-за которых повышается настроение и снижается уровень стресса.
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Кстати, более половины (55%) россиянок недовольны своим весом, а 40% почти каждый день думают о похудении. Причём почти 80% следят за питанием, чтобы не набрать вес, и прибегают к различным ухищрениям. Например, 62% наблюдают за пищевыми привычками, а 15% — сидят на диете.

Андрей Горяничев
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