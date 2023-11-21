Названы сигналы организма, из-за которых мы уходим в неконтролируемую "зажировку" зимой

Проблема набора лишних килограммов в осенне-зимний период актуальна для многих. Каковы её причины и какие сигналы таким образом нам подаёт организм, Лайфу рассказала диетолог Наталия Гридина.

"Во-первых, влияет на эмоциональный фон. Ухудшается настроение, повышается уровень тревоги у людей, которые к ней склонны. Также на настроение влияет снижение витамина D в организме. Из-за этого возникает желание заедать эти негативные эмоции, причём выбор падает на более калорийную пищу, жирные и сладкие блюда", — говорит диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Однако здесь есть подвох: углеводистая сладкая пища провоцирует увеличение гормона радости, из-за чего приходит эйфория, но она краткосрочна.

Также из-за снижения уровня активности в осенне-зимний период далеко не всегда удаётся израсходовать энергию, полученную из еды, от этого и происходит набор веса. Оказывает на это влияние также и рост инсулинорезистентности, которая приводит к большей тяге к сладкому.

О чём может сигнализировать желание съесть порцию сладкого или жирного? Во-первых, вам нужно расслабиться. Организм пребывает в стрессе, он хочет поддержки в виде простых углеводов из пищи.

Во-вторых, всё же стоит уделить внимание физической активности. Получасовой домашней разминки достаточно. Кроме того, в процессе даже обычной прогулки вырабатываются эндорфины, из-за которых повышается настроение и снижается уровень стресса.