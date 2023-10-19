Больше половины россиянок недовольны своим весом, показал опрос

Более половины (55%) россиянок недовольны своим весом, а 40% почти каждый день думают о похудении. Причём почти 80% следят за питанием, чтобы не набрать вес, и прибегают к различным ухищрениям. Например, 62% наблюдают за пищевыми привычками, а 15% — сидят на диете. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты исследования Anketolog.ru и Mediacom.Expert.

По словам 47% россиянок, вес влияет на их удовлетворённость жизнью. 49% опрошенных взвешиваются почти каждый день, а 37% измеряют свои объёмы. При этом мысли о похудении никогда не волнуют 15% женщин. Между тем 61% признались, что когда-либо придерживались диеты, а 29% — принимали БАДы и добавки для похудения. 41% респонденток при этом питаются довольно разнообразно.

Участницы опроса стараются не переедать (40%), следить за водным режимом (35%), не есть перед сном (34%), отдавать предпочтение натуральным продуктам (33%), не есть сладкое и фастфуд (32%), ограничить употребление сахара (29%) и алкоголя (19%). При этом 38% женщин признались, что во время срывов налегают на сладкую и жирную пищу, а после испытывают чувство вины. А 34% вообще заявили, что хотели бы улучшить тело с помощью пластики.

51% девушек рассказали, что при помощи диет обрели большую уверенность в себе, 27% — улучшили состояние кожи и ногтей, а 18% изменения в питании помогли при лечении аллергии и проблем с пищеварением. При этом у 23% ухудшалось эмоциональное и психическое состояние, а 15% отметили дефицит витаминов и минералов.

Кроме того, 79% уверены, что среди современных женщин распространены расстройства пищевого поведения (РПП): компульсивное переедание (72%), нервная анорексия (64%), булимия (63%), орторексия (51%). Примечательно, что чем моложе женщины, тем чаще они находят у себя признаки РПП. Например, склонными к компульсивному перееданию себя считают 41% женщин 18–25 лет и 30% респонденток старше 55 лет.