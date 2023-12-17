Ведущая Довлатова рассказала, как похудела при помощи диеты с салом на завтрак

Ведущая Алла Довлатова рассказала, как похудела на четыре килограмма за месяц при помощи сала. По её словам, именно этот продукт на завтрак с яйцом или огурцом имеет жиросжигательный эффект. Звезда отметила, что сало обязательно нужно есть без хлеба.

Довлатова рассказала, что сидит на метаболической диете, в основе которой белки или жиры. Она добавила, что совмещает диету с интервальным голоданием, когда завтракает в час дня, а ужинает не позже семи вечера.

"И полное отсутствие углеводов. За счёт этого происходит кетоз в организме — жиры, которые ты употребляешь, начинают "съедать" твои собственные. Это уникальная диета, при которой пропадает весь висцеральный жир, то есть то, с чем мы боремся и никак не можем побороть", — рассказала ведущая в шоу "Ты не поверишь!", отметив, что при соблюдении такой диеты сложнее всего ей было отказаться от сладостей.

Она добавила, что исключила из рациона крупы, мучное, сладкое и алкоголь и заменила эти продукты овощами. Также, по словам Довлатовой, диету она соблюдает под строгим присмотром врача, так как к ней есть противопоказания. Звезда подчеркнула, что, когда садится на диету, сдаёт кровь, чтобы узнать реакцию организма.