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21 мая, 08:01

Москвичей предупредили о повторении жары 2010 года этим летом

Синоптик Позднякова: Это лето в Москве может быть жарким, как в 2010 году

Горожане в жаркую погоду в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Горожане в жаркую погоду в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

В этом году лето в Москве может стать таким же жарким и засушливым, как в 2010 году. Об этом предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ситуация очень похожа на 2010 год. Помните, один антициклон сменялся другим, была жара и сушь?" — подчеркнула метеоролог в беседе с kp.ru.

В 2010 году жаркая погода стояла летом несколько недель подряд. Из-за этого возникли масштабные пожары на торфяниках, в городе наблюдался сильнейший смог. Позднякова выразила надежду, что в этом году похожей истории не случится, так как торфяники обводнили.

Специалист дополнила, что большое количество антициклонов накроет Россию, из-за чего, вероятно, придёт жаркая погода. По словам Поздняковой, июнь может быть прохладным, а повышения температуры стоит ожидать в июле и августе.

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А ранее Life.ru рассказывал, что метеорологическое лето придёт в Москву ближе к выходным — 25–26 мая. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Дарья Нарыкова
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