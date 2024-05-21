Москвичей предупредили о повторении жары 2010 года этим летом

В этом году лето в Москве может стать таким же жарким и засушливым, как в 2010 году. Об этом предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ситуация очень похожа на 2010 год. Помните, один антициклон сменялся другим, была жара и сушь?" — подчеркнула метеоролог в беседе с kp.ru.

В 2010 году жаркая погода стояла летом несколько недель подряд. Из-за этого возникли масштабные пожары на торфяниках, в городе наблюдался сильнейший смог. Позднякова выразила надежду, что в этом году похожей истории не случится, так как торфяники обводнили.

Специалист дополнила, что большое количество антициклонов накроет Россию, из-за чего, вероятно, придёт жаркая погода. По словам Поздняковой, июнь может быть прохладным, а повышения температуры стоит ожидать в июле и августе.