Ждать осталось недолго: Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическое лето

В столице настоящего метеорологического лета стоит ждать уже в следующие выходные, температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7–12, днём плюс 20–25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10–15, после полудня плюс 22–27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое метеорологическое лето пожалует к нам в финальные выходные весны", — уточнил специалист в телеграм-канале.

По словам эксперта, эта температура будет совпадать с прошлыми годами, так как метеорологическое лето в Москве обычно наступает 26 мая. Открытия купального сезона не стоит ждать раньше середины июня, завершил Тишковец.