Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 05:03

Дачникам на радость: Антициклон готовит россиянам приятные перемены

Синоптик Позднякова: Антициклон принесёт в Центральную Россию долгожданное тепло

Погода в Центральной России наконец вернётся в майскую колею, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По словам синоптика, температурные показатели вырастут до своей климатической нормы в ближайшие десять дней.

"Мне приятно сообщить, что погода в Центральной России налаживается. Последний месяц весны возвращается наконец-то в рамки календаря", — заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".

За возвращение тёплого воздуха нужно поблагодарить антициклоны, считает синоптик. В ближайшие выходные ожидается температура 7–12 градусов выше нуля, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 20–22 градусов. Суббота и воскресенье пройдут без осадков, но далее из-за влияния атмосферного фронта возможны кратковременные дожди, которые быстро сменит майская жара.

"Наверное, дачники этому больше всего рады, потому что нужно навёрстывать работы, которые мы планировали на начало мая", — предположила Позднякова.

Конец же весеннего месяца вновь обещает лёгкое похолодание. Однако это не та погода, которой стоит бояться, подытожила метеоролог.

Календарь садовода на май-2024: Благоприятные дни для посадок на даче
Календарь садовода на май-2024: Благоприятные дни для посадок на даче

Май 2024 года неспроста выдался самым холодным за всю историю метеонаблюдений на территории европейской части России, рассказывал Life.ru ранее. Всё дело в редчайшем природном явлении, которое втягивало холодные воздушные массы из северных регионов.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров