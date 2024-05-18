Дачникам на радость: Антициклон готовит россиянам приятные перемены

Погода в Центральной России наконец вернётся в майскую колею, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По словам синоптика, температурные показатели вырастут до своей климатической нормы в ближайшие десять дней.

"Мне приятно сообщить, что погода в Центральной России налаживается. Последний месяц весны возвращается наконец-то в рамки календаря", — заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".

За возвращение тёплого воздуха нужно поблагодарить антициклоны, считает синоптик. В ближайшие выходные ожидается температура 7–12 градусов выше нуля, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 20–22 градусов. Суббота и воскресенье пройдут без осадков, но далее из-за влияния атмосферного фронта возможны кратковременные дожди, которые быстро сменит майская жара.

"Наверное, дачники этому больше всего рады, потому что нужно навёрстывать работы, которые мы планировали на начало мая", — предположила Позднякова.

Конец же весеннего месяца вновь обещает лёгкое похолодание. Однако это не та погода, которой стоит бояться, подытожила метеоролог.