Дачникам на радость: Антициклон готовит россиянам приятные перемены
Синоптик Позднякова: Антициклон принесёт в Центральную Россию долгожданное тепло
Погода в Центральной России наконец вернётся в майскую колею, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По словам синоптика, температурные показатели вырастут до своей климатической нормы в ближайшие десять дней.
"Мне приятно сообщить, что погода в Центральной России налаживается. Последний месяц весны возвращается наконец-то в рамки календаря", — заявила она в эфире радио "Комсомольская правда".
За возвращение тёплого воздуха нужно поблагодарить антициклоны, считает синоптик. В ближайшие выходные ожидается температура 7–12 градусов выше нуля, а в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 20–22 градусов. Суббота и воскресенье пройдут без осадков, но далее из-за влияния атмосферного фронта возможны кратковременные дожди, которые быстро сменит майская жара.
"Наверное, дачники этому больше всего рады, потому что нужно навёрстывать работы, которые мы планировали на начало мая", — предположила Позднякова.
Конец же весеннего месяца вновь обещает лёгкое похолодание. Однако это не та погода, которой стоит бояться, подытожила метеоролог.
Май 2024 года неспроста выдался самым холодным за всю историю метеонаблюдений на территории европейской части России, рассказывал Life.ru ранее. Всё дело в редчайшем природном явлении, которое втягивало холодные воздушные массы из северных регионов.
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