"На 8–10 градусов ниже нормы": Синоптик объяснил причины аномального похолодания в мае
Вильфанд: Первая декада мая в Европейской России была самой холодной в истории
Май в этом году, а вернее его первая декада, стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений на территории европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сравнил регион с воронкой, которая притянула холодные воздушные массы прямиком из Северного Ледовитого океана.
"Два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана", — приводит ТАСС слова метеоролога.
Вильфанд назвал подобную ситуацию редчайшим явлением. В результате, по его словам, из-за влияния воздушных масс, идущих с Карского моря, Новой Земли, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, то есть из очень суровых регионов, температура воздуха в европейской части страны в начале мая была на 8–10 градусов ниже нормы.
Ранее Life.ru сообщал, что жителям Центральной России пообещали майское тепло уже через пять дней. Так, уже в эти выходные воздух начнёт прогреваться до 20 градусов.
TACC / Сергей Савостьянов