"На 8–10 градусов ниже нормы": Синоптик объяснил причины аномального похолодания в мае

Май в этом году, а вернее его первая декада, стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений на территории европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сравнил регион с воронкой, которая притянула холодные воздушные массы прямиком из Северного Ледовитого океана.

"Два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд назвал подобную ситуацию редчайшим явлением. В результате, по его словам, из-за влияния воздушных масс, идущих с Карского моря, Новой Земли, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, то есть из очень суровых регионов, температура воздуха в европейской части страны в начале мая была на 8–10 градусов ниже нормы.