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20 мая, 15:47

"Теплее, чем в июле": Температура в Москве превысила климатическую норму

Синоптик Тишковец: В некоторых районах Москвы воздух прогрелся выше 25 градусов

В понедельник, 20 мая, в Москву пришла июльская жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сегодня воздух на ВДНХ прогрелся до плюс 24,5 градуса, а на Балчуге — остров между Москвой-рекой и Водоотводным каналом — и вовсе было зафиксировано плюс 25,7 градуса.

"Это самый высокий температурный показатель с начала года и даже теплее, чем положено по климатической норме июля (плюс 23,1 градуса)", — написал синоптик в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что москвичей на текущей неделе ожидают грозы, ливни и аномальные показатели атмосферного давления. В частности, после среды прогнозируются ночные похолодания, но с тёплой дневной температурой.

Ждать осталось недолго: Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическое лето
Ждать осталось недолго: Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическое лето
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TACC / Олег Елков

Наталья Исакова
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