"Теплее, чем в июле": Температура в Москве превысила климатическую норму

В понедельник, 20 мая, в Москву пришла июльская жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сегодня воздух на ВДНХ прогрелся до плюс 24,5 градуса, а на Балчуге — остров между Москвой-рекой и Водоотводным каналом — и вовсе было зафиксировано плюс 25,7 градуса.

"Это самый высокий температурный показатель с начала года и даже теплее, чем положено по климатической норме июля (плюс 23,1 градуса)", — написал синоптик в телеграм-канале.