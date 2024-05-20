"Теплее, чем в июле": Температура в Москве превысила климатическую норму
Синоптик Тишковец: В некоторых районах Москвы воздух прогрелся выше 25 градусов
В понедельник, 20 мая, в Москву пришла июльская жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сегодня воздух на ВДНХ прогрелся до плюс 24,5 градуса, а на Балчуге — остров между Москвой-рекой и Водоотводным каналом — и вовсе было зафиксировано плюс 25,7 градуса.
"Это самый высокий температурный показатель с начала года и даже теплее, чем положено по климатической норме июля (плюс 23,1 градуса)", — написал синоптик в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что москвичей на текущей неделе ожидают грозы, ливни и аномальные показатели атмосферного давления. В частности, после среды прогнозируются ночные похолодания, но с тёплой дневной температурой.
TACC / Олег Елков