Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, президент примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", — говорится в сообщении.
А "Единая Россия" и движение "Волонтёры Победы" в ночь с 21 на 22 июня проведут акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Мероприятия пройдут более чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира — в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других. Одну из самых больших огненных картин зажгут в Волгограде.
ТАСС / POOL / Алексей Майшев