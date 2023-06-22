В Госдуме предложили ввести "тихий час" во всех регионах России

К примеру, в Москве проводить громкие работы нельзя в любой день с 23:00 до 07:00, а в Московской области с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 — в праздники и выходные. А ещё в Подмосковье есть "тихий час", который действует с каждый день с 13:00 до 15:00 и запрещает любую деятельность сопряжённую с громкими звуками. Кстати, практику "тихого часа", по мнению Колунова, было бы неплохо распространить на всю Россию и не проводить, скажем, ремонтных работ в тот период, когда у соседей за стеной могут спать дети.