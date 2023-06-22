В Госдуме предложили ввести "тихий час" во всех регионах России
Депутат Колунов призвал установить в России единое время тишины
Сергей Колунов, депутат Госдумы от "Единой России", выступил с предложением установить единый стандарт тишины во всех регионах страны. Согласно действующему законодательству, каждый субъект России самостоятельно определяет время запрета на шум в многоквартирных домах. Парламентарий считает, что этот период должен быть единым.
К примеру, в Москве проводить громкие работы нельзя в любой день с 23:00 до 07:00, а в Московской области с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 — в праздники и выходные. А ещё в Подмосковье есть "тихий час", который действует с каждый день с 13:00 до 15:00 и запрещает любую деятельность сопряжённую с громкими звуками. Кстати, практику "тихого часа", по мнению Колунова, было бы неплохо распространить на всю Россию и не проводить, скажем, ремонтных работ в тот период, когда у соседей за стеной могут спать дети.
"Нужно выявить "среднюю температуру по палате". Это поможет и нашим жителям спокойно находиться в своих домах, и строителям и прочим подрядчикам руководствоваться одним федеральным законом, а не искать региональные акты в каждом конкретном случае. Важно при этом как можно четче прописать требования к режиму тишины: время его действия, допустимый уровень шума. Избежать двойных трактовок", — приводит слова депутата "Подмосковье сегодня".
В конце мая Сергей Колунов также выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за съёмку работы ПВО. Он объяснил, что, публикуя подобные кадры, россияне дают ВСУ ценную информацию, раскрывая места дислокации средств ПВО и государственную тайну.
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