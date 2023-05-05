За что могут оштрафовать жильцов в 2023 году Как обезопасить себя от штрафов, инициированных управляющей компанией или соседями? 4 мая, 23:40 Владельцам квартир грозят новые коммунальные штрафы. Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

Большинство россиян уверены, что находясь у себя дома, они недосягаемы для внезапных бытовых претензий со стороны. Однако практика показывает, что это не так. В текущем году значительное количество претензий от различных надзорных ведомств "прилетели" гражданам, как правило, благодаря "сигналам" управляющих компаний и "добрых" соседей. Но способы обезопасить себя от внимания чересчур бдительных доброжелателей есть.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

О пожарной безопасности в жилых домах сказано во множестве нормативных актов, их требования порой очень запутанные, и в крупных городах некоторые управляющие компании (УК) решили, что такое положение дел позволит им установить свои правила. Для этого стали использовать два подхода, позволяющие получить дополнительную прибыль.

Первый. УК недовольны наличием любых дверей, запирающих часть подъездного пространства, и если в прошлые годы они самостоятельно жалобы на тамбурные двери практически не инициировали, то теперь пожарные и жилищные инспекции получают их пачками и вынуждены принимать меры. Как правило, это штраф в районе 2 тыс. рублей за перепланировку или 5 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности, но тут придётся привлекать инспекторов МЧС.

Формально управленцы заявляют, что тамбурные двери затрудняют контроль за мерами пожарной безопасности, однако эксперты называют и другие причины активности коммунальщиков.

— Подаются жалобы, и суды могут признать установку тамбурной двери перепланировкой помещений в многоквартирном доме и уменьшением площади общедомового имущества, а это значит, что такого рода действия требуют оформления согласования, — рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В старом фонде в большинстве случаев никаких согласований нет, и поэтому надзорные инстанции с подачи УК выписывают штраф и обязывают собственников демонтировать самовольно установленные конструкции. После чего некоторые "добрые" коммунальщики могут предложить собственникам оборудовать подъезд системами видеонаблюдения и включить плату за содержание этого нового общедомового имущества в ежемесячную платёжку.

Решается ситуация одним из двух способов: либо наличием согласия на установку тамбурной двери и замка собственников многоквартирного дома, оформленным в виде решения собрания (мирный но долгий путь); либо - ответом проверяющим, что УК не доказала факт установки тамбурной двери конкретными собственниками. Такое объяснение вполне принимается судами (апелляционное определение по делу № 33 – 7177/2021), но позволяет УК самостоятельно демонтировать тамбурную дверь.

Установку тамбурной двери могут признать перепланировкой, за это положен штраф. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Второй. Некоторые крупные УК не заинтересованы в ревизии обслуживаемых ими домов на предмет простых для выявления нарушений в виде незарегистрированных тамбурных дверей, но они имеют интерес в навязывании новых услуг в платёжки, например видеонаблюдения у лифтов и дорогих запирающих устройств на дверь в подъезде. Ведь тут для управленцев перспектива стабильного дохода, который индексируется вместе с общим ростом размера коммуналки.

Поэтому некоторые жильцы старого фонда могут внезапно получить извещение от "управляйки" с целым списком требований. Например, вернуть на стену перед квартирой речевой оповещатель, как было при сдаче дома, разобрать короба вокруг стояков пожарного водопровода, установить предусмотренные проектом датчики и световые указатели и разобрать захламленные (на взгляд УК) проходы. Цель таких обращений УК, как правило, вовсе не штраф, а получение согласия жильцов на "наведение порядка" самими управленцами, конечно, с последующим обслуживанием установленных систем. В этом случае отказаться от фактических поборов ушлых УК возможно, только если у вас действительно всё по нормативам.

— Даже курение на балконе, если табачный дым или окурки попадают на имущество вашего соседа, — это уже нарушение, — утверждает депутат Госдумы Никита Чаплин. — За это могут обязать заплатить штраф до 1,5 тыс. рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до 3 тыс. рублей. Опять же, нужно иметь в виду, что некоторые вещи могут быть восприняты как мусор, за наличие которого предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей.

Штрафы за проживание квартирантов без регистрации

В многоквартирных домах многие соседи не приветствуют сдачу жилья внаём. И эти недовольные граждане предпринимают меры, чтобы усложнить жизнь владельцам сдаваемого жилья. Закон им это вполне позволяет.

Согласно иммиграционным правилам, существуют сроки для постановки на регистрационный учёт по месту пребывания: для граждан РФ — 90 дней с момента вселения в жилое помещение, а для иностранцев — 7 рабочих дней . При этом собственник обязан сообщить о регистрации у себя иностранцев под угрозой штрафа до 4 тыс. рублей (статья 18.9 КоАп РФ), а также сигнализировать в миграционный учёт, если наниматель из числа граждан РФ не оформил себе временную регистрацию. В подавляющем большинстве случаев так никто не делает. Хотя за невыполнение регламента также предусмотрены штрафные санкции (статья 19.15.2 КоАп РФ). Этим и пользуются некоторые слишком "бдительные" соседи, оповещая о своих подозрениях участковых.

Собственник обязан сообщить о регистрации у себя иностранцев под угрозой штрафа. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

— В случае выявления подобных нарушений избежать штрафов будет сложно, — утверждает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — Есть всего два случая, когда санкции не применимы: во-первых, если квартиранты являются его близкими родственниками, во-вторых, если наниматели имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где они снимают жильё.

Штрафы за использование жилья не по назначению

По закону собственник несёт ответственность за содержание своего жилья и не должен допускать его разрушения и порчи. При этом жилое помещение должно быть использовано только по прямому назначению — строго для проживания. Очевидно, что если квартира переоборудована в хостел или гостиницу, то для этого нужно специальное разрешение, но как быть, если гражданин, например, занимается надомным трудом в качестве самозанятого? Правоприменители указывают, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

— С одной стороны, за нецелевое использование жилого помещения предусмотрен штраф (ст. 7.21 КоАп РФ), но с другой — допускается использование квартиры для осуществления профессиональной деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, — указывает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. По мнению эксперта, соседи, конечно, могут подать жалобу на нецелевое использование жилья, но по факту их оштрафуют только в том случае, если будут выявлены явные нарушения санитарных и прочих норм.

Такого же мнения придерживается и депутат Никита Чаплин.

— Если в квартире устроен магазин или хостел, то очевидно, что за это будут и штраф, и запрет на ведение незаконной деятельности. Также санкции грозят и за шум во внеурочное время. Чаще всего это с 22:00 до 7:00 и в обед. Остальная деятельность, если она не нарушает покоя соседей, законна.

В многоквартирных домах многие соседи не приветствуют сдачу жилья внаем. И эти недовольные граждане предпринимают меры, чтобы усложнить жизнь владельцам сдаваемого жилья. Закон им это вполне позволяет. Фото © Shutterstock Приходилось ли вам оплачивать штрафы по жалобам УК или соседей? 0 Да, разбирательства были, но всё разрешилось. Нет, но подозреваю, что коммунальщики могут это устроить. Я сам добиваюсь, чтобы оштрафовали соседей.

Авторы Максим Греков