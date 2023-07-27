Регион

Уведомления отключены

27 июля, 10:15

Пожар на месте падения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай ликвидирован

<p>Место крушения вертолёт Ми-8 в Республике Алтай. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/10258?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Место крушения вертолёт Ми-8 в Республике Алтай. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожарные потушили вертолёт Ми-8, загоревшийся после крушения в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Место крушения вертолёт Ми-8 в Республике Алтай. Фото © Telegram / МЧС России

Место крушения вертолёт Ми-8 в Республике Алтай. Фото © Telegram / МЧС России

"В 12:36 мск пожар на месте падения вертолёта ликвидирован", — сообщили в МЧС.

К ликвидации было привлечено 21 человек и восемь единиц техники.

Упавший в Республике Алтай вертолёт Ми-8 попал на видео за секунды до крушения

Упавший в Республике Алтай вертолёт Ми-8 попал на видео за секунды до крушения

Напомним, сегодня вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. В момент крушения на борту находилась группа туристов из 13 человек и три члена экипажа. Известно, что десять человек серьёзно пострадали, из них трое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро пропали без вести. По предварительным данным, они погибли.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтай, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров