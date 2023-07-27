Пожар на месте падения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай ликвидирован

Напомним, сегодня вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. В момент крушения на борту находилась группа туристов из 13 человек и три члена экипажа. Известно, что десять человек серьёзно пострадали, из них трое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро пропали без вести. По предварительным данным, они погибли.