Пожар на месте падения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай ликвидирован
Место крушения вертолёт Ми-8 в Республике Алтай. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожарные потушили вертолёт Ми-8, загоревшийся после крушения в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Место крушения вертолёт Ми-8 в Республике Алтай. Фото © Telegram / МЧС России
"В 12:36 мск пожар на месте падения вертолёта ликвидирован", — сообщили в МЧС.
К ликвидации было привлечено 21 человек и восемь единиц техники.
Напомним, сегодня вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. В момент крушения на борту находилась группа туристов из 13 человек и три члена экипажа. Известно, что десять человек серьёзно пострадали, из них трое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро пропали без вести. По предварительным данным, они погибли.