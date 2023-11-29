У жены блогера, погибшей в страшном ДТП с автобусом на Урале, украли золотые украшения
Блогер Лещёв заявил о пропаже золота жены, погибшей в ДТП на Серовском тракте
Погибшая жена уральского блогера. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiss5657
У погибшей в страшном ДТП жительницы Краснотурьинска Виктории Лещёвой после аварии пропали золотые украшения. Об этом сообщил её муж, блогер Александр в своих социальных сетях.
Блогер Алексей Лещёв сообщил о пропаже золота жены, погибшей в ДТП на Урале. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lesch111
По его словам, в момент трагедии у Виктории были золотая цепочка и кольцо с бриллиантами в виде сердечка, которое он подарил любимой на свадебной церемонии. Узнав о пропаже ювелирных изделий, мужчина поспешил сообщить обо всём в полицию, однако реакция правоохранителей его не устроила.
"Я сказал об этом следователю, а она: "Да, да, да, да, разберёмся". Такой бардак!" — подчеркнул Александр.
Блогер заявил, что не станет закрывать глаза и просто так оставлять ситуацию. По словам Александра, он обязательно вернётся к этому вопросу. Юристы "заряжены" и ждут только "старт", отметил он.
Напомним, о смерти Виктории стало известно ещё 15 ноября. Уральский блогер Александр Лещёв сообщил, что потерял супругу в ДТП на Серовском тракте под Верхней Пышмой. Водитель автобуса, в котором ехала девушка, пошёл на обгон и врезался в грузовик. Причём ехать на общественном транспорте попросил её сам Александр. Он уговорил любую пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, однако случилось то, чего никто не ожидал.