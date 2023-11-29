У жены блогера, погибшей в страшном ДТП с автобусом на Урале, украли золотые украшения

У погибшей в страшном ДТП жительницы Краснотурьинска Виктории Лещёвой после аварии пропали золотые украшения. Об этом сообщил её муж, блогер Александр в своих социальных сетях.

Блогер заявил, что не станет закрывать глаза и просто так оставлять ситуацию. По словам Александра, он обязательно вернётся к этому вопросу. Юристы "заряжены" и ждут только "старт", отметил он.

Напомним, о смерти Виктории стало известно ещё 15 ноября. Уральский блогер Александр Лещёв сообщил, что потерял супругу в ДТП на Серовском тракте под Верхней Пышмой. Водитель автобуса, в котором ехала девушка, пошёл на обгон и врезался в грузовик. Причём ехать на общественном транспорте попросил её сам Александр. Он уговорил любую пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, однако случилось то, чего никто не ожидал.