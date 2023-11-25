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25 ноября, 10:09

Под Саратовом в столкновении фуры, бензовоза и легкового авто погибли два человека

Два человека погибли в ДТП в Саратовской области, двое пострадали

На трассе в Саратовской области случилось ДТП с участием фуры, бензовоза и легкового автомобиля. Погибли два человека, а ещё двое ранены, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"По предварительным данным, произошло столкновение трёх автомобилей: грузовика Isuzu, Volkswagen Polo и бензовоза. В результате ДТП водители бензовоза и грузовика скончались, два человека из Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники инспекции уточнили, что авария произошла примерно в 9:40 (8:40 по Москве) на 370-м километре трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница РФ и Казахстана.

Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Калужской области

А вчера вечером стало известно о другом трагическом транспортном происшествии в Башкирии. Женщина, управляя автомобилем марки Skoda Fabia, двигалась по пешеходному мосту через реку Белую возле деревни Азнагулово в Белорецком районе и совершила съезд в воду. В салоне машины также находились дети 5 и 7 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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