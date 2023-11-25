Под Саратовом в столкновении фуры, бензовоза и легкового авто погибли два человека

На трассе в Саратовской области случилось ДТП с участием фуры, бензовоза и легкового автомобиля. Погибли два человека, а ещё двое ранены, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"По предварительным данным, произошло столкновение трёх автомобилей: грузовика Isuzu, Volkswagen Polo и бензовоза. В результате ДТП водители бензовоза и грузовика скончались, два человека из Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники инспекции уточнили, что авария произошла примерно в 9:40 (8:40 по Москве) на 370-м километре трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница РФ и Казахстана.