Два человека погибли в огненном ДТП с перевёртышем в Москве
SHOT: Ночная авария на окраине Москвы унесла жизнь двоих человек
Три автомобиля столкнулись в ночь на субботу на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. В результате аварии два человека погибли на месте, сообщил SHOT.
Одним из участников ДТП стал эвакуатор. Другое транспортное средство перевернулось после сильного удара. Затем машины вспыхнули. На кадрах с места трагедии видно, как из искорёженных кузовов вырываются языки пламени.
ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © t.me / SHOT
В настоящее время движение в сторону области перекрыто. На месте работают оперативные службы, которым предстоит затушить огонь и установить детали ДТП.
Страшная авария днём ранее произошла и в Новосибирской области. Там женщина за рулём влетела во встречную фуру. Сама женщина выжила, а двое её детей погибли на месте.
t.me / SHOT