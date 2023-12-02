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2 декабря, 00:06

Два человека погибли в огненном ДТП с перевёртышем в Москве

SHOT: Ночная авария на окраине Москвы унесла жизнь двоих человек

Три автомобиля столкнулись в ночь на субботу на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. В результате аварии два человека погибли на месте, сообщил SHOT.

Одним из участников ДТП стал эвакуатор. Другое транспортное средство перевернулось после сильного удара. Затем машины вспыхнули. На кадрах с места трагедии видно, как из искорёженных кузовов вырываются языки пламени.

ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео © t.me / SHOT

В настоящее время движение в сторону области перекрыто. На месте работают оперативные службы, которым предстоит затушить огонь и установить детали ДТП.

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Страшная авария днём ранее произошла и в Новосибирской области. Там женщина за рулём влетела во встречную фуру. Сама женщина выжила, а двое её детей погибли на месте.

Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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