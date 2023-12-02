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2 декабря, 10:45

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на территории гарнизона на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в результате ДТП на территории воинского гарнизона на Камчатке, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). Военные были экстренно госпитализированы.

Момент ДТП с участием военных на Камчатке. Видео © Mash

"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — рассказали представители ТОФ.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля: он не справился с управлением и въехал в группу военнослужащих. Авария случилась вечером 1 декабря. Сейчас командование гарнизона совместно с правоохранителями устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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А в Свердловской области на трассе Тюмень – Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей, среди которых один грузовой. Погиб один человек.

Обложка ©

ТАСС / Кристина Бражникова

Матвей Константинов
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