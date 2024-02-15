Празднование победы в Супербоуле в Канзас-Сити обернулось кровавой трагедией

В американском городе Канзас-Сити на праздновании победы команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) произошла трагедия. Как передаёт телекомпания АВС со ссылкой на местные власти, в результате стрельбы после этого мероприятия погиб один человек и ещё как минимум девять пострадали.

"Один человек погиб, ещё как минимум девять ранены после парада в Канзас-сити", — говорится в сообщении.

Журналисты подчёркивают, что на праздновании ожидалось увидеть около одного миллиона человек. В то же время, по данным телеканала, порядок на мероприятии должны были обеспечивать около 600 полицейских.