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14 февраля, 23:01

Празднование победы в Супербоуле в Канзас-Сити обернулось кровавой трагедией

ABC: В результате стрельбы после парада в Канзас-сити погиб один человек

В американском городе Канзас-Сити на праздновании победы команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) произошла трагедия. Как передаёт телекомпания АВС со ссылкой на местные власти, в результате стрельбы после этого мероприятия погиб один человек и ещё как минимум девять пострадали.

Стрельба в Канзас-сити. Видео © Х / Anny / Х / Cpt.Llama / Х / CALL TO ACTIVISM / Х / Rob Vendetti

"Один человек погиб, ещё как минимум девять ранены после парада в Канзас-сити", — говорится в сообщении.

Журналисты подчёркивают, что на праздновании ожидалось увидеть около одного миллиона человек. В то же время, по данным телеканала, порядок на мероприятии должны были обеспечивать около 600 полицейских.

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Ранее Life.ru писал, что "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско 49" в Супербоуле. Встреча завершилась в овертайме со счётом 25:22.

Обложка ©

Х / Anny

Алексей Соловьёв
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