Почерк нацистов: Что известно о теракте в столичном "Крокус сити холл" Силовики штурмуют "Крокус сити холл", где засела группа террористов. По предварительным данным, они убили более 40 человек и ранили свыше 100. Что произошло в концертном зале и кто может стоять за крупнейшим терактом последнего времени. 22 марта, 19:35 6354 6354 По предварительным данным, террористы убили более 40 человек и ранили свыше 100. Обложка © Life.ru

Нападение на столичную концертную площадку "Крокус сити холл" около МКАД произошло в пятницу вечером. Похоже, боевики специально подгадали время — здесь должен был состояться концерт российской группы "Пикник". Зал рассчитан на более чем 6 тысяч посадочных мест — все билеты были распроданы.

По предварительным данным, нападавшие слились с толпой людей, которые стояли в очереди на вход в зал. Они открыли огонь из автоматов ещё на улице, убив несколько человек. Вскоре послышались взрывы — предположительно, в собравшихся полетели гранаты. В здании начался пожар, с улицы видно сильное зарево от горящей крыши "Крокуса". Затем боевики ворвались в зрительный зал и стали методично расстреливать зрителей.

Террористы открыли огонь из автоматов, убив несколько человек. Фото © Telegram / SHOT

Судя по кадрам, снятым собравшимися на концерт на мобильные телефоны, в помещении началась паника, зрители пытались покинуть зал, перелезая через кресла, забирались на сцену, прятались под креслами. Но безоружных людей расстреливали, как в тире.

По свидетельствам очевидцев, нападавших, похоже, могло быть немного — на кадры съёмок попало пять человек. Они были одеты в камуфляж и вооружены автоматами. По уточнённым данным — напавшие использовали различные модификации охотничьих ружей "Вепрь" и "Сайга" с 12-мм и 410-мм калибрами. Судя по тому, что никаких требований нападающие не выдвигали, их цель — максимум жертв.

По предварительным данным, на месте стрельбы может быть уже 40 погибших, ещё около 100 человек пострадало. До 200 человек могут быть заблокированы в горящем "Крокусе", среди них дети.

На месте стрельбы может быть уже 40 погибших, ещё около 100 человек пострадало. Фото © Telegram / SHOT

— Там ужас. Мы были на втором этаже, побежали, на первом видели девушку на полу в крови. Потом по громкой связи стали говорить, что по техническим причинам концерт отменяется, просьба покинуть здание, не пользуясь лифтами, мы убежали к метро в чём были, без курток, — сообщила телеграм-каналу SHOT одна из зрительниц.

К "Крокус сити холл" подогнали полсотни машин скорой помощи, которые начали забирать раненых. Затем подъехали большие автобусы, чтобы эвакуировать зрителей. Первые пострадавшие в Крокус Сити холл уже доставлены в медицинские учреждения Москвы.

Судя по кадрам очевидцев, "Крокус сити холл" сильно выгорел. Видео © SHOT

В половине десятого вечера пятницы появилась информация, что спецназ ФСБ и МВД пошёл на штурм здания, где забаррикадировались боевики. А в это время столичные пожарные при помощи вертолёта начали тушить горящую крышу. Судя по кадрам очевидцев, "Крокус сити холл" сильно выгорел. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 205 УК (теракт).

Кто может стоять за нападением

Странное сообщение за две недели до стрельбы в "Крокусе" появилось в одном из телеграм-каналов, посвящённом криптовалютам. Администратор канала утверждал, что мир "будет вынужден вспомнить вновь" о трагедии в "Норд-Осте". Напомним, что 23 октября 2002 года группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост", актёров и служащих театра. Всего 916 человек. В результате операции было уничтожено 40 террористов. 130 человек, в том числе 10 детей, погибли.

А в канун недавних праздников западные спецслужбы предупреждали свои посольства о возможных терактах в Москве, но никто из них не озвучивал конкретную информацию.

В последнее время в террористическую повестку снова вернулись предатели из так называемого Российского добровольческого корпуса (РДК)*, окопавшегося на Украине. Боевики РДК* были теми, кто неоднократно вторгался с Незалежной в приграничные районы Брянской, Белгородской и Курской областей.

Лидер банды Кирилл Капустин** сумел легализовать своих подопечных ещё летом 2022 года, с тех пор РДК* входит в состав украинских вооружённых формирований. 40-летний скинхед приехал на Украину ещё в 2014 году и с тех пор неоднократно попадал в криминальные сводки местных правоохранителей. Однако то, что ни одно уголовное дело в его отношении даже не доходило до реального делопроизводства, позволяет предположить, что террорист имеет очень серьёзные связи в местной властной вертикали. Об этом можно судить даже по тому, что легализовать своих боевиков ему удалось после личной встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Фото © Telegram / SHOT

Этой весной РДК* начал подрывную работу и на территории России. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге ФСБ задержала четырёх диверсантов из законспирированной ячейки РДК*. По оперативным данным, они по заданию кураторов собирались отравить продукты, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военным в зоне СВО и жителям новых территорий России. Кроме того, участники группы изучали местные объекты критически важной инфраструктуры для подготовки терактов.

А в пятницу ФСБ задержала семерых жителей Москвы, являющихся сторонниками РДК*. Они собирались создать преступную группу для проведения насильственных акций, — об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

К "Крокус сити холл" подогнали полсотни машин скорой помощи, которые начали забирать раненых. Видео © SHOT

Кто руководит Капустиным** и его бандой РДК*

Ещё в июне прошлого года военные специалисты обратили внимание но появившуюся совместную фотографию главаря РДК* Кирилла Капустина** и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В последнем — мартовском — набеге РДК* на Белгородскую и Курскую области среди нападавших оказались военнослужащие ведомства Буданова, наши бойцы смогли вычислить на поле боя одного высокопоставленного офицера военной разведки.

Главарь РДК* Кирилл Капустин и начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото © Telegram / GREY ZONE

11 марта Кирилл Буданов появился в публичном поле и сделал недвусмысленное заявление, в котором обещал "сюрпризы для россиян". Генерал-лейтенант пообещал серьёзные атаки на Крым и новые российские регионы. Всё это даёт серьёзный повод думать, что банда Капустина** — не просто часть ВСУ, а структурное подразделение ГУР.

Кирилл Буданов известен своей жестокостью уже давно. Ещё до начала СВО украинские журналисты писали, что майор Буданов лично расправлялся с крымско-татарскими активистами и участвовал в убийствах крымчан в 2014 году. Позже Киев пытался представить убийства как дело рук "российских оккупантов".

В половине десятого вечера пятницы появилась информация, что спецназ ФСБ и МВД пошёл на штурм здания. Фото © Telegram / SHOT

В мае 2020 года, когда в Сеть утекли записи переговоров тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с главой США Джозефом Байденом, выяснилось, что в 2014–2018 годах Буданов лично организовывал заказные убийства крымских политиков, журналистов и общественных деятелей: доставал и снабжал исполнителей списками лиц, подлежащих ликвидации.

Украинские власти уже открестились от теракта.

— Украина непричастна к ЧП в "Крокусе", — заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

*Запрещённая в России террористическая организация. ** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Кто стоит за терактом в "Крокус сити холл"? 0 Спецслужбы Украины Предатели из Российского добровольческого корпуса* Исламские радикалы Спецслужбы Запада

Авторы Евгений Кузнецов