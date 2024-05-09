День Победы, День поминовения усопших воинов, Глафира-горошница: Праздники и приметы 9 мая 9 мая в России отмечается государственный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня выходной день. Поздравляем ветеранов, скорбим о павших воинах, готовим блюда из гороха на Глафиру-горошницу. 9 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 9 мая? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День Победы (9 Мая)

Дата в 2024 году: 9 мая, четверг.

Государственный праздник.

Значение: Ознаменование победы в Великой Отечественной войне.

День Победы в 2024 году отмечается в России 9 мая — это 79-я годовщина события. В этот день россияне отмечают победу советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

9 мая 2024 года исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Великая Отечественная война, часть Второй мировой, длилась с 1941 по 1945 год. Победу над нацистами в значительной степени обеспечили Красная армия и героизм советских солдат. Берлинская операция, проходившая с 16 апреля по 8 мая 1945 года, завершилась взятием столицы Германии. Акт о капитуляции Германии был подписан в 00:43 по московскому времени 9 мая.

Этот день благодаря указу Сталина стал государственным праздником — Днём Победы. В 6 утра по радио сообщили об окончании войны. Днём люди вышли на улицы городов. Они поздравляли друг друга, плакали от счастья и пели песни. Празднование в Москве включало масштабный салют. С 1948 по 1965 год 9 Мая не отмечали официально, пока Леонид Брежнев в 1965 году не вернул дате праздничный статус. С 1995 года 9 Мая законодательно утверждено как День воинской славы России и согласно Трудовому кодексу РФ остаётся выходным. В 2024 году выходные дни продлятся с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.

День поминовения усопших воинов

Дата в 2024 году: 9 мая, четверг.

Церковное название: Поминовение усопших воинов.

Значение: Память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

9 мая Православная церковь отмечает День поминовения усопших воинов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

9 мая Православная церковь отмечает День поминовения усопших воинов Великой Отечественной войны. Дата фиксированная, отмечается ежегодно. Православные молятся в храмах за погибших воинов, защищавших в разные времена наше Отечество. Эта дата появилась в календаре чуть более 25 лет назад. Архиерейский собор принял решение "установить особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны".

В соответствии с православными обычаями 9 мая посвящается памяти всех воинов, павших в бою. В этот день совершаются панихиды и молебны. Кроме того, молятся о здоровье и благополучии тех, кто продолжает защищать нашу страну.

Глафира-горошница

Дата в 2024 году: 9 мая, четверг.

Другие названия: Глафиров день; День Глафиры-горошницы.

Церковное название: Праведной Глафиры-девы.

Значение: День памяти праведной Глафиры Амасийской, девы.

Икона праведной Глафиры, которую Церковь вспоминает 9 мая. Фото © azbyka

Народный праздник Глафира-горошница отмечается 9 мая (по старому стилю — 26 апреля). Православная церковь в эту дату чтит память праведной Глафиры Амасийской, девы.

Глафира, жившая в IV веке, была христианкой и служанкой царицы Констанции, супруги Ликиния, правителя Восточной Римской империи. Несмотря на указ о религиозной терпимости 313 года, Ликиний продолжал преследовать христиан. Когда Ликиний воспылал греховной страстью к Глафире, она обратилась за помощью к царице, которая отправила её в Армению, сказав мужу о болезни служанки.

В пути Глафира встретила епископа Василия и осталась с ним, отдав ему полученные от царицы деньги на строительство храма. Письмо, в котором она просила помощи для епископа, попало в руки Ликиния, тот послал гонцов, чтобы схватить Василия и беглянку, однако Глафира умерла раньше. Это случилось в 322 году.

Народное название "Горошница" праздник получил потому, что 9 мая — идеальный день для посадки гороха. Перед этим читают специальные заговоры. В этот день также готовят блюда из гороха, например гороховый суп или кашу с мясными добавками.

На Глафиру-горошницу, 9 мая, наши предки сеяли горох. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В эту пору люди ждут возвращения ласточек, которых воспринимают как символ чистоты и благодати. Считается, что ласточкино гнездо защищает дом от пожара и несчастий, а в народных обычаях гнездо и саму птичку используют как оберег для привлечения любви. Разрушать гнездо ласточки признаётся великим грехом.

Приметы на 9 мая:

Обильная роса и ясная погода в этот день обещают богатый урожай огурцов.

Выпавший 9 мая снег сулит богатый урожай гречки.

Если в этот день резко похолодает, это значит, что через неделю мороз вернётся.

Если кукушкино кукование больше напоминает лягушачье кваканье — скоро пойдёт дождь. Если же оно громкое и чёткое, то погода будет ясной и тёплой.

Если ласточка свила гнездо у дома, в котором живёт девушка на выданье, то она скоро выйдет замуж.

Именины 9 мая отмечают:

Ян

Степан

Пётр

Николай

Нестор

Иван

Василий

Глафира.

Авторы Андрей Соколов