Стали известны планы Путина на неделю

Ожидается, что президент встретится с выпускниками военных вузов в Кремле в День памяти и скорби, 22 июня, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также проведёт совещание по развитию внутренних водных путей. Кроме того, у главы государства запланировано совещание с членами правительства и заседание Совбеза России.