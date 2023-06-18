Стали известны планы Путина на неделю
Путин на неделе встретится с выпускниками военных вузов в Кремле
Президента РФ Владимира Путина ожидает насыщенная неделя. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин".
Журналист Павел Зарубин рассказал о планах президента России Владимира Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Ожидается, что президент встретится с выпускниками военных вузов в Кремле в День памяти и скорби, 22 июня, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также проведёт совещание по развитию внутренних водных путей. Кроме того, у главы государства запланировано совещание с членами правительства и заседание Совбеза России.
А накануне, 17 июня, Путин провёл встречу с представителями стран Африки в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.
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