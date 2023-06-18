Регион

Уведомления отключены

18 июня, 12:49

Стали известны планы Путина на неделю

Путин на неделе встретится с выпускниками военных вузов в Кремле

Президента РФ Владимира Путина ожидает насыщенная неделя. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин".

Журналист Павел Зарубин рассказал о планах президента России Владимира Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Ожидается, что президент встретится с выпускниками военных вузов в Кремле в День памяти и скорби, 22 июня, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также проведёт совещание по развитию внутренних водных путей. Кроме того, у главы государства запланировано совещание с членами правительства и заседание Совбеза России.

Путин рассказал, как возвращал бойца из зоны спецоперации

Путин рассказал, как возвращал бойца из зоны спецоперации

А накануне, 17 июня, Путин провёл встречу с представителями стран Африки в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров