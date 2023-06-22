Политолог объяснил связь между Днём памяти и скорби и решением РФ начать спецоперацию

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в беседе с Лайфом объяснил связь между 22 июня — Днём памяти и скорби — и нелёгким решением России о начале специальной военной операции.

По мнению эксперта, вопрос с 22 июня 1941 года до сих пор не до конца исследован и остаётся предметом для серьёзных дискуссий историков. Например, одни из них говорят, что Советский Союз оказался не готов к войне, в то время как другие уверены в том, что уровень готовности был намного выше, чем летом 1939 года, когда у СССР был риск напрямую столкнуться с немцами.

"Мы обычно любим вспоминать про мюнхенский сговор, который развязал Гитлеру руки. Западные историки любят говорить про пакт Молотова –Риббентропа так называемый, который позволил России создать дополнительное плечо устойчивости. Собственно говоря, и такая же превентивная война была с Финляндией для того, чтобы получить санитарную зону, оберегающую Ленинград", — указал эксперт.

Минченко добавил, что вопрос можно обсуждать сколько угодно. Говоря о позиции российских властей, он отметил, что президент РФ Владимир Путин, например, апеллирует к 22 июня 1941-го, говоря о решении 24 февраля начать спецоперацию. По его словам, это была превентивная военная акция, которая не давала возможности застигнуть Россию, или как минимум ДНР и ЛНР, врасплох.

"Так это или не так — уже вопрос дискуссионный. Но я думаю, что основной аргумент российских властей сегодня, что это противостояние, которое, видимо, было неизбежно, всё-таки ведётся преимущественно не на нашей территории", — заключил наш собеседник.