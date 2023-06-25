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Регион
Опубликовано 25 июня 2023, 11:39
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Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 430 человек

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили до 430 бойцов ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки уничтожили до 430 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также указал, что в ходе боёв противник потерял 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубицу Д-30. Кроме того, Конашенков добавил, что в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ достигли успехов на Краснолиманском направлении. Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируемая, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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Getty Images / Anadolu Agency

Иван Косицын
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