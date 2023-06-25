Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 430 человек
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили до 430 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ за сутки уничтожили до 430 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе брифинга представитель военного ведомства также указал, что в ходе боёв противник потерял 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубицу Д-30. Кроме того, Конашенков добавил, что в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ достигли успехов на Краснолиманском направлении. Ситуация на разных направлениях освобождения Донбасса хоть и по-разному сложна, но везде контролируемая, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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