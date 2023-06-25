Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 430 человек

ВС РФ за сутки уничтожили до 430 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также указал, что в ходе боёв противник потерял 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубицу Д-30. Кроме того, Конашенков добавил, что в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.