Шойгу: ВС России уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley

ВС России в ходе спецоперации уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности. По его словам, всего страны Запада планируют в 2023 году направить Киеву 250 танков: 120 "Леопардов", 31 "Абрамс" и 95 Т-72.

Кроме того, добавил глава Минобороны, планируется поставить 983 боевые бронированные машины, 740 из которых западного производства. Причём запасы советской техники у стран бывшего социалистического лагеря практически исчерпаны, отметил он. Также Запад собирается направить Украине 273 артиллерийские системы калибра 155 миллиметров.