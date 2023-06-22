Шойгу: В России набрано 114 тысяч контрактников
В России идёт активное формирование резервов. Об этом доложил на заседании Совбеза в четверг, 22 июня, министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, набрано уже 114 тысяч военнослужащих по контракту.
"1336 человек в среднем поступают в сутки на службу по контракту в вооружённые силы. Фактически мы получаем каждые сутки полк", — уточнил Шойгу.
Напомним, что накануне Совфед одобрил законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Освобождать от уголовного наказания предлагается заключённых и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в ходе мобилизации.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин