Шойгу: В России набрано 114 тысяч контрактников

В России идёт активное формирование резервов. Об этом доложил на заседании Совбеза в четверг, 22 июня, министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, набрано уже 114 тысяч военнослужащих по контракту.

"1336 человек в среднем поступают в сутки на службу по контракту в вооружённые силы. Фактически мы получаем каждые сутки полк", — уточнил Шойгу.