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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 09:29

Шойгу: В России набрано 114 тысяч контрактников

В России идёт активное формирование резервов. Об этом доложил на заседании Совбеза в четверг, 22 июня, министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, набрано уже 114 тысяч военнослужащих по контракту.

"1336 человек в среднем поступают в сутки на службу по контракту в вооружённые силы. Фактически мы получаем каждые сутки полк", — уточнил Шойгу.

Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ
Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ

Напомним, что накануне Совфед одобрил законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Освобождать от уголовного наказания предлагается заключённых и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в ходе мобилизации.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Марина Калегина
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