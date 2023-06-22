Регион

Уведомления отключены

22 июня, 09:29

Шойгу: В России набрано 114 тысяч контрактников

В России идёт активное формирование резервов. Об этом доложил на заседании Совбеза в четверг, 22 июня, министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, набрано уже 114 тысяч военнослужащих по контракту.

"1336 человек в среднем поступают в сутки на службу по контракту в вооружённые силы. Фактически мы получаем каждые сутки полк", — уточнил Шойгу.

Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ

Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ

Напомним, что накануне Совфед одобрил законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Освобождать от уголовного наказания предлагается заключённых и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в ходе мобилизации.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Марина Калегина
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Армия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров