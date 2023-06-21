Совфед одобрил закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности
Совет Федерации одобрил законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Освобождать от уголовного наказания предлагается заключённых и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в ходе мобилизации.
Ранее этот законопроект одобрила Госдума. По мнению главы Комитета по обороне Андрея Картаполова, россияне тоже поддержат такую законодательную инициативу, потому что "чем больше людей общество защищают, тем для него лучше", а преступники смогут реабилитировать свою репутацию на поле боевых действий.
Напомним, что в России также приняли поправки об упрощённом получении российского ВНЖ иностранцами, заключившими контракт с Минобороны или воинскими формированиями в период СВО. Также документ будет выдаваться членам их семей.