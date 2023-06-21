Совфед одобрил закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

Совет Федерации одобрил законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Освобождать от уголовного наказания предлагается заключённых и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в ходе мобилизации.