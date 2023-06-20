Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от уголовной ответственности осуждённых, подписавших контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ в период мобилизации или в военное время.
Документ подразумевает, что совершившие небольшие или средней тяжести преступления лица освобождаются от уголовного наказания, когда заключают контракт с армией и полностью проходят службу, а также с момента получения госнаграды на фронте. Такой же порядок закреплён и в отношении осуждённых, чьи приговоры вступили в законную силу.
Напомним, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.
ТАСС / Станислав Красильников