Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от уголовной ответственности осуждённых, подписавших контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ в период мобилизации или в военное время.

Документ подразумевает, что совершившие небольшие или средней тяжести преступления лица освобождаются от уголовного наказания, когда заключают контракт с армией и полностью проходят службу, а также с момента получения госнаграды на фронте. Такой же порядок закреплён и в отношении осуждённых, чьи приговоры вступили в законную силу.