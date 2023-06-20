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Опубликовано 20 июня 2023, 11:54
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Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который освобождает от уголовной ответственности осуждённых, подписавших контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ в период мобилизации или в военное время.

Документ подразумевает, что совершившие небольшие или средней тяжести преступления лица освобождаются от уголовного наказания, когда заключают контракт с армией и полностью проходят службу, а также с момента получения госнаграды на фронте. Такой же порядок закреплён и в отношении осуждённых, чьи приговоры вступили в законную силу.

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Напомним, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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