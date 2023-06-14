Госдума в I чтении приняла законопроект об освобождении участников СВО от уголовного наказания

Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли в первом чтении законопроект о правовых гарантиях и основаниях освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Освобождать от уголовного наказания предлагается заключённых и тех, против кого заведены уголовные дела, но они отправились в зону боевых действий добровольцами или в ходе мобилизации.

Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты группой парламентариев во главе с Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом — председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству.

Законопроект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооружёнными силами, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Это правило будет распространяться даже в отношении лиц, совершивших преступления до момента вступления закона в силу.