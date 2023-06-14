Кремль оценил необходимость изменения статуса СВО
Песков исключил изменение статуса спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил изменение статуса специальной военной операции на Украине и подчеркнул, что она продолжается.
"Нет, спецоперация идёт, это остаётся СВО, и она продолжается", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Песков разъяснил, что это в том числе и правозащитная спецоперация, поскольку, как с самого начала говорила Москва, одной из главнейших целей СВО является "защита права на жизнь людей Донбасса".
Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.
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