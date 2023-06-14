Кремль оценил необходимость изменения статуса СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил изменение статуса специальной военной операции на Украине и подчеркнул, что она продолжается.

"Нет, спецоперация идёт, это остаётся СВО, и она продолжается", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков разъяснил, что это в том числе и правозащитная спецоперация, поскольку, как с самого начала говорила Москва, одной из главнейших целей СВО является "защита права на жизнь людей Донбасса".