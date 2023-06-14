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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 12:11
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Кремль оценил необходимость изменения статуса СВО

Песков исключил изменение статуса спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил изменение статуса специальной военной операции на Украине и подчеркнул, что она продолжается.

"Нет, спецоперация идёт, это остаётся СВО, и она продолжается", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков разъяснил, что это в том числе и правозащитная спецоперация, поскольку, как с самого начала говорила Москва, одной из главнейших целей СВО является "защита права на жизнь людей Донбасса".

Путин: Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего менять не будем
Путин: Цели СВО носят фундаментальный характер, ничего менять не будем

Ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что спецоперация была начата Россией, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность страны и ликвидировать угрозу, исходившую от украинского неонацистского режима.

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Андрей Бражников
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