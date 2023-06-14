Госдума приняла поправку о штрафах за нарушение режима военного положения

Госдума приняла поправку о штрафах и административном аресте за нарушение режима военного положения. Изменения касаются принятого во втором чтении законопроекта о задержании пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты. Санкции будут применятся при нарушении закона "О военном положении", федеральных законов или иных нормативных правовых актов по вопросам военного положения.

Так, если совершённые действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для граждан предусмотрен штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц — до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

В случае совершения правонарушения с использованием транспорта гражданам грозит до одной тысячи штрафа с конфискацией транспорта (или без) либо 30 суток ареста с конфискацией (или без). Для должностных лиц — штраф до двух тысяч рублей с конфискацией транспорта (или без) либо 30 суток ареста с конфискацией транспорта (или без).