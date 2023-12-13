Названо объяснение взлетевшей популярности санаториев России

В 2023 году из-за ощутимо подорожавшего пляжного отдыха стали невероятно популярными российские санатории. Об этом рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

"В этом году пляжный отдых был очень дорогой, цены увеличились почти на 100% по сравнению с прошлым годом", — пояснил эксперт.

Однако санатории в курортных регионах не могут удовлетворить весь спрос, не хватает объектов размещения. Сейчас бронировать отдых в здравницах России нужно приблизительно за полгода.