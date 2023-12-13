Названо объяснение взлетевшей популярности санаториев России
Турэксперт Голов: Санатории стали популярными из-за роста цен на пляжный отдых
В 2023 году из-за ощутимо подорожавшего пляжного отдыха стали невероятно популярными российские санатории. Об этом рассказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
"В этом году пляжный отдых был очень дорогой, цены увеличились почти на 100% по сравнению с прошлым годом", — пояснил эксперт.
Однако санатории в курортных регионах не могут удовлетворить весь спрос, не хватает объектов размещения. Сейчас бронировать отдых в здравницах России нужно приблизительно за полгода.
Ранее сообщалось, что одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах. Мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у туристов 36−45 лет.
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