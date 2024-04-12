Россиянам рассказали, как правильно копить на отпуск, чтобы не лишиться отдыха

Делать ставку лишь на отпускные при планировании отдыха — плохая затея, заявила доктор экономических наук Наталья Проданова. По словам эксперта, если не откладывать на путешествие заранее, велик риск остаться без заслуженного турне по тёплым краям.

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова подчеркнула, что объём накоплений напрямую зависит от "аппетитов". Например, отдых в пятизвёздочном отеле на турецком курорте обойдётся семье из трёх человек примерно в 180 тысяч рублей. Оптимально разделить эту сумму на три месяца, вкладывая каждый раз по 60 тысяч. А если та же семья захочет провести время в палаточном лагере на берегу Чёрного моря, объём и срок накоплений можно заметно сократить.

"Поэтому для тех, кто планирует свой отдых заблаговременно, лучше начинать откладывать на отпуск заранее, чтобы иметь достаточно времени не только накопить необходимую сумму, но и продумать все мелочи относительно поездки", — посоветовала Проданова в беседе с aif.ru.