Песков рассказал Life.ru, когда Путин внесёт кандидатуру нового премьера
Песков: Путин внесёт в ГД кандидатуру нового премьера, когда сочтёт необходимым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового председателя Правительства РФ до конца текущей недели. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.
"Когда посчитает необходимым, тогда и внесёт. Это может быть любой день", — заявил представитель Кремля, у которого спросили, может ли это произойти до конца недели.
Напомним, что 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии присутствовало порядка 2,6 тысячи человек. Затем российский лидер принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Кроме того, Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством РФ. Согласно документу, который появился на сайте Кремля, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава.
Сергей Бобылев / ТАСС