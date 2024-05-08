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8 мая, 14:43

Песков рассказал Life.ru, когда Путин внесёт кандидатуру нового премьера

Песков: Путин внесёт в ГД кандидатуру нового премьера, когда сочтёт необходимым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового председателя Правительства РФ до конца текущей недели. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

"Когда посчитает необходимым, тогда и внесёт. Это может быть любой день", заявил представитель Кремля, у которого спросили, может ли это произойти до конца недели.

Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством России
Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством России

Напомним, что 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента России. На торжественной церемонии присутствовало порядка 2,6 тысячи человек. Затем российский лидер принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Кроме того, Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством РФ. Согласно документу, который появился на сайте Кремля, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

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Сергей Бобылев / ТАСС

Александр Юнашев
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