Песков рассказал Life.ru, когда Путин внесёт кандидатуру нового премьера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового председателя Правительства РФ до конца текущей недели. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

"Когда посчитает необходимым, тогда и внесёт. Это может быть любой день", — заявил представитель Кремля, у которого спросили, может ли это произойти до конца недели.