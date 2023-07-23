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23 июля, 02:38

В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений

Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую жаркую погоду в Греции, которая раньше никогда не наблюдалась в истории метеонаблюдений страны. Об этом сообщает CNN.

"Мы, вероятно, переживём от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране", — сказал директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос.

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Существует вероятность установления аномально жаркой погоды и на более продолжительный период, однако сейчас трудно делать прогнозы. Самая мощная тепловая волна, которая была когда-либо зафиксирована в Греции, длилась 12 дней, это произошло в июле 1987 года. Эксперт также сообщил, что температура в Афинах этим летом может установить новый исторический рекорд — 44,8 градуса по Цельсию. Прежнее достижение было зафиксировано в июне 2007 года.

Ранее Лайф писал, что турецкий юг накроет аномальная жара из Европы. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, такая погода вызвана "тепловым взрывом" в пустыне Сахара.

Юлия Коновалова
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