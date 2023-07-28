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28 июля, 13:28

В Геленджике и Анапе запретили купаться в море из-за шторма

Администрация города Геленджика запретила купание в море из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале городских властей.

В Геленджике запретили купание из-за непогоды. Видео © t.me / admin.gelen

"В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и чёрные флаги на пляжах и предупреждают спасатели", указано в тексте.

Аналогичный запрет приняли власти Анапы, объяснив решение надвигающимся штормом и сильным донным течением. Всех отдыхающих попросили не рисковать ради собственной безопасности. Штормовое предупреждение действует в Краснодарском крае до 29 июля. Ожидаются ливни, град, грозы, шквалистый ветер, а также возможны смерчи.

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Также сообщалось, что экипажи 13 пассажирских рейсов, летевших в аэропорт Сочи, перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод. Такое решение было принято в связи со штормовым ветром.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Татьяна Миссуми
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