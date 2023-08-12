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12 августа, 16:59

Уровень воды в затопившей Уссурийск реке начал постепенно спадать

В Уссурийске постепенно начал спадать уровень воды в реке Раздольной, которая прорвала дамбу. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Да (вода начинает спадать. — Прим. Лайфа). Понемножечку, по сантиметру", — рассказал представитель службы в интервью РИА "Новости".

Напомним, в последние дни на Приморье обрушились мощные ливни из-за тайфуна "Ханун". Так, в ночь на 11 августа больше всего осадков выпало в Уссурийске и западных районах региона. Накануне стало известно, что в результате обильных ливней двух детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли, а женщина утонула в большой луже. Также в Уссурийске утром 12 августа прорвало дамбу, которая должна была защищать один из микрорайонов города от подтопления.

Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет

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Telegram / ussurmedianews

Наталья Исакова
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