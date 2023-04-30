5 звоночков, указывающих, что пора бежать от вашего некомпетентного психолога

Когда мы ищем психолога, то ждём от него помощи в решении наших проблем и поддержки в трудные моменты. Однако, если специалист не соответствует ожиданиям и даже может ухудшить ваше состояние, возможно, пора задуматься о смене специалиста. Рассмотрим пять звоночков, указывающих на то, что личный психолог некомпетентен и не способен помочь.

1. Пытается стать для вас другом

Пять признаков некомпетентного психолога. Фото © Freepik / drazenzigic

Хороший психолог должен создавать доверительные отношения с пациентом, но не переходить грань, например, начиная переписываться в социальных сетях или ведя себя так, будто вы давние друзья. Это может привести к смешению ролей и нарушить профессиональную этику, что точно негативно скажется на работе клиента над собой.

2. Занимается саморекламой

Психолог не проявляет интереса к вашим проблемам, зато готов болтать о себе, своих знакомых или рассказать о личных достижениях. Он явно больше заботится о самопрезентации, чем о ментальном благополучии своего клиента.

3. Даёт оценку вашим действиям

Как понять, что ваш психолог некомпетентен. Фото © Freepik / racool-studio

Квалифицированный психолог должен помочь вам разобраться в своих эмоциях и поведении, а не оценивать поступки или поощрять нахождение в зоне комфорта. Если специалист критикует, не уважает мнение клиента или заставляет чувствовать того виноватым, это явный признак человека, кто не понимает в психологии ничего.

4. Обещает стопроцентный результат

Все мы хотим быстро и эффективно решить свои проблемы, но никто не может гарантировать, что процесс пойдёт гладко и результат будет достигнут без всяких трудностей. Квалифицированный психолог поможет разобраться в своих проблемах и достичь желаемого результата, но он не будет обещать вам стопроцентного успеха, потому что это просто невозможно. Если психолог рассказывает сказки про исцеление или лечение за несколько сеансов, это красный флаг и признак его некомпетентности.

5. Слишком низкая стоимость сеанса

Слишком низкая стоимость приёма может быть ещё одним сигналом, что психолог не является компетентным специалистом. Качественная работа психолога — это результат многих лет обучения и практики, что стоит денег. Например, в Москве вполне адекватная цена за приём специалиста составляет от трёх до пяти тысяч рублей за час. Слишком дешёвый сеанс может говорить о том, что психолог не имеет большого опыта, квалификации или не вкладывает достаточно времени и усилий в свою работу.